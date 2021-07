Nuevos perfiles laborales confirman que el teletrabajo llegó para quedarse

El golpe del confinamiento ha evidenciado con toda su crudeza al colectivo de personas mayores o dependientes sin una educación digital integral. En esta línea, el Foro Económico Mundial calcula que los puestos donde habrá más demanda laboral, de aquí al 2025, serán las profesiones especializadas en cloud computing, inteligencia artificial y machine learning, comercio electrónico, el desarrollo y manejo de robots y los algoritmos. Asimismo, la ayuda médica a domicilio y la asistencia telefónica de servicios son reconocidas como profesiones de primera línea hoy en el Perú.

Para Ricardo Nugent, managing partner de ND Executive Search, aliado estratégico de AEF Perú, los candidatos para estos nuevos perfiles deben especializarse en todas las plataformas virtuales posibles, no solo para cubrir la creciente demanda de reuniones y atención clientelar, sino para reforzar las habilidades blandas en la hoja de vida a la hora de buscar trabajo. Comunicarse de forma precisa, no pretender ganar todas las discusiones, saber negociar, liderar y automotivarse.

“El tema de la ciberseguridad es muy importante, se está moviendo más información sensible que nunca en redes y medios. Todas las compañías, sin excepción, tienen hoy un gerente de ciberseguridad: mineras, empresas de seguros, bancos, etc. Otros perfiles bien demandados son de logística y supply chain, pues, al reducirse aforos, se ha tenido que reforzar cadenas logísticas para atender la inmensa demanda”, anota.

El segundo hogar

No obstante, aprovechar estos nuevos talentos no debe pasar únicamente por la preparación de los profesionales en universidades y casas de estudio. Requiere que las empresas diseñen ambientes propicios para la atracción y retención de personal calificado. Caso contrario, ambas partes podrían verse relegadas en un mercado que hoy se abre incluso a peruanos que operan cargos desde el exterior.

Julio del Valle, gerente de Gestión y Desarrollo Humano de Interbank, explica que el perfil profesional que se necesita hoy en día en toda organización implica que puedan entender las necesidades de los clientes, para así transformarlas en productos y servicios relevantes.

“La oficina, con el concepto anterior de ‘lugar donde trabajas’, ahora es vista como una estupenda herramienta para establecer actividades de interacción, innovación e integración. Tendremos equipos que la necesitarán más veces por semana que otros, pero esta flexibilidad les permite diseñar su mecánica de trabajo de la forma que sea más eficiente para ellos. Yo creo que si las empresas logran replicar este modelo, van a fortalecer la experiencia de sus colaboradores”, asegura.

Cargos operativos

Los perfiles profesionales no son los únicos que han sufrido para adecuarse al confinamiento. La adaptación del mercado para recibir nuevamente a los cargos operativos es más lento y urge no solo de adoptar medidas sanitarias, sino de pensar estrategias en favor de la familia de quien probablemente sea la persona más expuesta de la empresa. Claudia Espadín, especialista en selección de personal de Eulen Perú, advierte que es más alta la rotación por trabajadores que renuncian para cuidar a familiares enfermos que por salud propia. Encuentra, sin embargo, una oportunidad en ello para afianzar las relaciones de fidelidad entre empresas y sus operadores, cuyo buen rendimiento es fundamental para mantener el modelo a distancia.

“Yo dudo que las empresas donde la productividad no se ha visto afectada vuelvan a la presencialidad. El teletrabajo ha llegado para quedarse, es un ahorro total para ellas”, señala.

No son recursos, son talento

Enfoque por Ricardo Barrón Aráoz, docente universitario

En nuestro país, utilizamos inadecuadamente algunos términos que no se ajustan a una verdad, una confusión involuntaria entre cosas y personas.

Esta confusión no fue enmendada, innovada o modificada por el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, tampoco por el sector privado. Todos los organismos que conocemos repiten los mismos términos, llamando al Departamento de Personal como Recursos Humanos.

Los recursos son inertes, estáticos, como las máquinas, mobiliario, etc. En cambio, el talento se asocia al ser humano, dotado de personalidades propias, profundamente diferentes entre sí. Tienen historias distintas, conocimientos, inteligencia, habilidades, destrezas y capacidades. Son activadores inteligentes de los recursos de la organización, no son agentes pasivos. Son considerados socios de la organización, capaces de conducirla a la excelencia y al éxito. Como tal, ayudan a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión. Es importante recordar que el capital intelectual es fuente de innovación: el hombre dotado de conocimiento los carga en su mente, es intangible.

Planteamos que el Ministerio de Trabajo y las entidades públicas y privadas utilicen el concepto talento, por consideración suprema de la persona humana.

Reacciones

Ricardo Nugent, ND Executive Search

Claudia Espadín Villegas, grupo Eulen Perú

“Actualmente, casi el 90% de los postulantes no busca un trabajo presencial, sobre todo en cargos medios y altos. Las empresas de selección también se han adecuado a estos requerimientos”.

Julio Del Valle, Interbank

“Hoy, más que nunca, los colaboradores son independientes y trabajan por objetivos. Entienden esa capacidad de autoliderarse para cumplir las metas de su organización de la mejor manera”.

