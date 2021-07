El 50% de empresas de aceite supervisadas no consignaban naturaleza del producto

De las 22 empresas supervisadas que fabrican y comercializan 51 marcas de aceite, 11 empresas habrían empleado en sus productos una denominación que no sería específica, ya que no habrían consignado la fuente de obtención del aceite. Asimismo, habrían empleado términos, acerca de sus denominaciones, que podrían inducir a error o engaño a los consumidores, respecto al tipo de tratamiento al que han sido sometidos o naturaleza, como: “extra virgen”, “virgen”.

Así lo reveló la dirección de Fiscalización del Indecopi, en el marco de la campaña “Julieta checa la etiqueta”, que detectó que, además, 15 empresas no habrían empleado correctamente la terminología para informar sobre el registro sanitario de sus productos, pudiendo ser “RSA” o “Registro Sanitario”; mientras que otro grupo de 19 empresas no habría consignado correctamente sus fechas de vencimiento, al no haber empleado la terminología correcta para informar sobre la misma.

El Indecopi solicitó a los proveedores que empleen una denominación que sea específica y refleje la verdadera naturaleza del producto. Asimismo, que la información adicional consignada al lado de sus denominaciones evite inducir a error o engaño a los consumidores respecto al tipo de tratamiento al cual han sido sometidos u origen.

La Dirección de Fiscalización también exhortará a que declaren correctamente la terminología para informar sobre el registro sanitario de sus productos y que empleen la terminología correcta para informar sobre la fecha de vencimiento que sus productos tendrían. Hasta el momento, la Dirección de Fiscalización del Indecopi ha supervisado el etiquetado de más de 500 alimentos de primera necesidad, para verificar si cumplen o no con las exigencias normativas de etiquetado y rotulado de sus productos.