Exportaciones sumaron más de US$ 19.000 millones hasta mayo, según ADEX

De acuerdo con el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de ADEX, las exportaciones del Perú al exterior superaron los US$ 19.600 millones entre enero y mayo del 2021, lo cual significó un alza del 44,1% respecto al mismo periodo del año pasado, debido a las variaciones positivas de algunos minerales como el cobre y el oro; y frutas como uvas, paltas y mangos.

De esta manera, el gremio detalló que en enero del 2021 las exportaciones crecieron 12,6% (US$ 4.111 millones 337 mil), en febrero 13,6% (US$ 3.862 millones 605 mil), en marzo 43,1% (US$ 3.842 millones 302 mil), en abril 103,6% (US$ 3.791 millones 928 mil) y en mayo 99,8% (US$ 3.922 millones 446 mil).

De esta manera, desde marzo se han registrado tasas elevadas que continuarán hasta mediados del 2021, ya que fue en el mismo periodo del 2020 cuando se inició la cuarentena por la pandemia que afectó los envíos al exterior.

Exportaciones tradicionales

Los envíos primarios a mayo se incrementaron en 45,5% (US$ 13.664 millones). El sector más importante fue la minería con un alza de 42,1% (US$ 11.669 millones); la pesca tradicional creció 184% (US$ 1.115 millones 327 mil), los hidrocarburos 12,7% (US$ 781 millones 803 mil) y el agro sumó 6,9% (US$ 97 millones 600 mil).

Los productos líderes en este ranking fueron el cobre y sus concentrados (39,5%) y el oro (30,2%), que de forma conjunta representaron el 57% del total; otros fueron el hierro y sus concentrados, harina de pescado, cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado y zinc y sus concentrados.

China fue el principal mercado de la oferta tradicional con US$ 6.605 millones. Le sigue Canadá con US$ 959 millones 107 mil, Japón ocupó la tercera plaza con US$ 870 millones 267 mil, Corea del Sur se ubicó en el cuarto lugar con US$ 756 millones 106 mil e India (US$ 748 millones 438 mil) en el quinto puesto.

Exportaciones no tradicionales

Por su parte, los despachos con valor agregado sumaron US$ 5.936 millones, logrando una variación positiva de 41%, que se explica por la mayor demanda de países cuyas economías están en proceso de recuperación.

La agroindustria fue el sector más trascendental, con un crecimiento de 23% (US$ 2.749 millones) y una participación de 46,3% del total de exportaciones con valor agregado, gracias a sus envíos de uvas, mangos, paltas, espárragos, granada, plátanos y arándanos.

El destino principal fue EE. UU., que representó el 26,7% del total, seguido de Países Bajos (9,3%), Chile (6,9%), Ecuador (5,2%) y España (4,6%).