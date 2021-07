MiVivienda: se colocaron 3.616 bonos verdes en el primer semestre del año

Unos 3.616 bonos verdes se otorgaron entre enero y junio del presente año. La cifra representó un récord histórico en la entrega de subsidio que asciende a 5.100 soles, y que se entrega a aquellos hogares que adquieren un inmueble que cuente con el certificado como ecosostenible.

El número de bonos que se otorgó este año es superior, hasta en un 56%, al de los años 2020 y 2019, que tenían las cifras más altas desde que se creó este beneficio, en el año 2015.

En cuanto al monto invertido, este primer semestre del 2021 fue superior en 62% a los 11 millones 367.000 soles que se desembolsaron en igual periodo del 2020, y en 52% a los S/ 12 053 000 desembolsados entre enero y junio del 2019.

Las cifras por meses son las siguientes: en enero de este año se colocaron 515 Bonos Mivivienda Verde; en febrero, 535; en marzo, 632; en abril, 629; en mayo, 664; y en junio se otorgaron 641 de estos bonos, lo cual requirió un desembolso S/ 3 269 000.

¿Cómo accedo al bono?

El Bono Mivivienda Verde es un subsidio no reembolsable de 5.100 soles, que está orientado al pago de la cuota inicial de una vivienda ecoamigable. Dicho monto puede sumarse al beneficio del Bono del Buen Pagador que ofrece el Nuevo Crédito Mivivienda, que va de los 10.300 soles a los 24.600 soles, según sea el valor del inmueble.

Ambos bonos sirven para ayudar a los beneficiarios a pagar un mayor monto de cuota inicial, lo que le permitirá reducir sus cuotas mensuales.

Para acceder al Bono Mivivienda Verde las personas deben calificar al Nuevo Crédito Mivivienda y cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de edad, estar calificado como sujeto de crédito por la entidad financiera a través de la cual se otorgará el financiamiento, no ser propietario de otra vivienda a nivel nacional, no tener ningún crédito pendiente de pago con el Fondo Mivivienda y no haber recibido apoyo habitacional del Estado.