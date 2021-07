Se podrá solicitar retiro de AFP sin ningún cronograma

A partir de mañana los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que no han podido tramitar su solicitud para el retiro de hasta S/ 17.600 (4 UIT) de su AFP podrán realizar esta gestión sin la necesidad de seguir un cronograma como en anteriores oportunidades.

Este trámite se podrá realizar libremente hasta el 24 de agosto de este año, cumpliendo así con los 90 días calendarios que establece la ley que autoriza el retiro extraordinario de los fondos de las AFP.

Las solicitudes se realizan a través de la página web www.consultaturetiroafp.pe, la cual estará habilitada de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., con excepción de los días feriados.

Es decir, cualquier afiliado a una AFP que desee solicitar sus fondos podrá hacerlo en cualquier día| de este periodo y ya no según el último dígito del DNI.

Este anuncio se da porque hoy vence el segundo cronograma para el registro de solicitudes.

Es importante precisar que pueden acceder a este retiro todos los afiliados —activos o inactivos— residentes en Perú o el extranjero, con excepción de aquellos que actualmente reciben una pensión o califican al Régimen Especial de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA).

El pago se realizará en tres partes y con un rango de 30 días entre cada uno. El primer y segundo depósito será de hasta S/ 4.400 (1 UIT) cada uno, mientras que el tercer pago será del resto del monto solicitado, hasta S/ 8.800 (2 UIT).

La solicitud de retiro se registra por única vez, no es necesario registrar una solicitud por cada desembolso.

Balance

De acuerdo a la Asociación de las AFP (AAFP), más de 2,8 millones de afiliados al SPP han pedido retirar sus fondos previsionales. Esto implicaría una salida del sistema que bordea los S/ 30.000 millones.

De forma diaria, las AFP reciben alrededor de 20.000 solicitudes de sus afiliados.

Por su parte, Elio Sánchez Chávez, superintendente adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de la SBS, proyecta que las AFP estarían devolviendo hasta S/ 40.000 millones.

El dato

ONP. La premier Violeta Bermúdez dijo que “por falta de tiempo” no se pudo culminar el anteproyecto de ley que elaboraba el Ministerio de Economía para otorgar pensiones proporcionales a los que no alcanzaron los 20 años de aportes en la ONP. No obstante, agregó, dejarán dicho documento al próximo Gobierno.

