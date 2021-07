Dólar mantiene cotización de 3,95 soles en la apertura de la sesión

El precio del dólar se cotizó en 3,9567 soles a la apertura de la sesión de este miércoles 7 de julio, según información de Bloomberg.

De esta manera se mantiene una tendencia similar al cierre previo cuando se cotizó en 3,959 soles, de acuerdo a la información brindada por el Banco Central de Reserva (BCR).

A detalle, en el mercado paralelo el tipo de cambio se ubica en 3,930 soles la compra y 3,965 soles la venta.

Mientras que en los principales bancos del país la divisa extranjera está 3,865 soles la compra y 4,005 soles la venta.

Cabe precisar que la semana pasada el tipo de cambio se redujo hasta 3,88 soles tras las declaraciones de Pedro Castillo sobre mantener a Julio Velarde al mando del BCR en un posible Gobierno suyo. No obstante, al aún no ser proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no se concretaron las conversaciones.

Según diversos especialistas, el dólar se estabilizará una vez confirmado quién será el próximo presidente de la República, y que anuncie a los nuevos encargados del BCR, Ministerio de Economía y Finanzas, y la Presidencia del Consejo de Ministros. El JNE espera proclamar al ganador antes del 15 de julio.

En el contexto internacional, el mercado está expectante a lo que revelarán las minutas de la Fed para conocer qué tan seria es la institución acerca de reducir sus compras de activos y qué tan pronto podría comenzar a subir las tasas.