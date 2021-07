Midagri apoyará a pequeños agricultores a convertirse en proveedores del Estado

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio, anunció que su sector apoyará a los pequeños productores de la Agricultura Familiar a cumplir con los estándares de calidad, a fin de poder participar como proveedores de los programas sociales del Estado, como Qaliwarma, Cunamás, entre otros.

Recordó que tras la promulgación del nuevo sistema de compras estatales de la Agricultura Familiar, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 31071 de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar, los pequeños productores podrán abastecer de alimentos agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos.

“Desde el ministerio vamos a trabajar con los productores y productoras de la Agricultura Familiar para que puedan convertirse en proveedores del Estado. Se trata de un enorme desafío porque ustedes deben organizarse y cumplir estándares para suministrar de alimentos a los programas sociales de las entidades públicas”, señaló el ministro Tenorio.

En tal sentido, dijo que desde el Midagri ayudarán a los pequeños productores para formalizarse, cumplir con los estándares de calidad en el suministro de alimentos y así se conviertan en proveedores de los programas sociales del sector público, sean gobierno nacional, regional y municipalidades.

Tenorio mencionó que solo en el caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), se realizan cada año compras por 2.000 millones de soles en alimentos.

Y sumando los gobiernos regionales, municipios y Ministerio de la Mujer, el volumen de adquisiciones a la Agricultura Familiar podría llegar hasta los 600 millones de soles a partir del año 2022.

Según la norma, los pequeños productores podrán suministrar alimentos a las entidades públicas que cuenten con programas de apoyo o asistenciales creados, desarrollados o ejecutados por el Estado, que para el desempeño de sus funciones adquieran alimentos. Se pueden destacar los programas Qaliwarma, Cunamás, Programa de Complementación Alimentaria, entre otros.

Los productores podrán ofrecer alimentos agrícolas (verduras, granos, tubérculos, frutas, leche, quesos, yogurt, etc.), pecuarios (carnes de res, cerdo, cuy, alpaca, etc.) y forestales no maderables, así como productos hidrobiológicos de acuicultura y de la pesca artesanal destinados al consumo humano, que no han sido preparados culinariamente.