ADEX pide impulsar la exportación de quinua con valor agregado

El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX) señaló que la quinua debe seguir siendo exportada al extranjero con valor agregado para lograr su posicionamiento en el mercado internacional. Esto debido a que el producto es muy demando en el mundo en una gama diversificada de presentaciones: convencional, orgánica, snacks, barras, harinas, entre otros.

Tal es así que Estados Unidos fue el principal comprador de este alimento, seguido de Canadá. Ambas naciones utilizan este grano convencional y orgánico en doypack con impresión en el mismo envase. Compran comida para bebés y niños con plátano, fresa y quinua orgánica, tortillas chips a base de quinua y chía, espagueti de quinua orgánica, así como hamburguesa vegana de quinua con otros ingredientes como lentejas, zanahoria, pimientos y arroz.

“Debido a la pandemia estos consumidores solicitan una oferta que cuide su sistema inmunológico, por tanto, que contengan propiedades nutritivas. Ambas naciones lideraron la cartera mundial de esa partida en grano el año pasado”, expresó Lizbeth Pumasunco Rivera, coordinadora de Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX.

A detalle, Estados Unidos compró más de US$ 101 millones en este producto, lo que implica alrededor de 36.000 toneladas. Mientras que Canadá superó los US$ 28 millones 500 mil, expresado en 9.000 toneladas. En tanto, Alemania importó US$ 28 millones 600 mil de este grano.

Según explica Pumasunco, en mayo de este año el precio de ese alimento orgánico en Países Bajos fue de US$ 2,61 y en Italia de US$ 4,19. Mientras que en conserva se vendió a US$ 3,59 en Estados Unidos y en hojuela a US$ 5,34 por Amazon.

Asimismo, en el supermercado Albert Heijn en Países Bajos se comercializan galletas de quinua y arroz por US$ 1,31. En tanto, en el supermercado Carrefour en Italia, el yogurt a base de ese producto está en US$ 2,27; mientras que en el supermercado Metro de Canadá, el yogurt con prebióticos y frutas se encuentra por US$ 4,79.

Las cifras

Las exportaciones mundiales de quinua en grano durante el 2020 alcanzaron los US$ 303 millones, lo que significó una caída del 1,5% frente al resultado obtenido en el 2019. Este menor comportamiento fue producto de los menores precios, ya que en volumen se observó un incremento de 1,1%. El Perú fue el principal proveedor, seguido de Bolivia y Países Bajos.

Durante el 2020, la región Lima representó el 70% de los envíos totales de ese alimento, con un valor FOB de US$ 94 millones 900 mil, y tuvo una participación del 78% del total solo de los despachos convencionales y el 66% orgánicos.

Por su parte, Ayacucho se ubicó en el segundo puesto en el ranking con el 12%. En el tercer lugar estuvo Arequipa con el 5%.

