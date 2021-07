Óscar Caipo: “Los anuncios de Pedro Francke transmiten algo de tranquilidad”

Nuevo presidente de Confiep identifica al modelo económico con un tema a discutir más allá de las elecciones. Asegura que, tras la proclamación del nuevo presidente, esos primeros mensajes y decisiones serán claves además de lograr un pacto de gobernabilidad.

¿Le parece que este proceso electoral, que ha sido muy polarizado, ha puesto como discusión central el modelo de desarrollo del país?

A mí y al grupo de líderes empresariales nos tocó asumir el liderazgo de Confiep en marzo de este año, un mes antes del proceso electoral. Un proceso que ya anticipábamos venía trayendo esos cuestionamientos. Cuando hablamos del modelo de desarrollo, todos entendemos pues que tenemos que hacer las cosas mejor, tenemos que resolver muchos problemas y atender muchas necesidades. La población y los votantes han hablado claramente sobre ello. Se venía hablando que luego de 30 años de crecimiento económico no habíamos podido resolver problemas muy importantes y servicios básicos para la población, y no hay lugar a dudas que la pandemia también magnificó estos problemas.

¿Qué identifican ustedes como aquello que no se ha podido resolver pese al crecimiento económico?

Nosotros luego de escuchar, analizar y reflexionar definimos tener un rol más amplio en el país y en la sociedad para no solamente seguir promoviendo el crecimiento económico, generando empleo y con ello trayendo bienestar y desarrollo, sino que teníamos que ir más allá de ese rol, pero involucrados como un actor más orientado a colaborar, a resolver los principales problemas que tiene el país. En este momento creo que no hay duda que esa agenda incluye tener un sistema de salud eficiente para todos , mejorar la calidad de la educación y resolver el problema de la anemia infantil.

También la misma informalidad y nunca quiero dejar de mencionar el problema de la corrupción. Creo que la corrupción está detrás de varios de nuestros problemas y es la causa y el origen de por qué no estamos logrando resolver algunos de estos problemas y necesidades de la gente.

Sobre esto último, sonados casos de corrupción a nivel de las empresas han generado pérdida de confianza empresarial, ¿cómo revertir ello?

Nosotros ya veníamos con una crisis de confianza generalizada en el país con bajos niveles de confianza en las instituciones y en el mismo sector empresarial. Algunas cosas tenían que ver con lo que pasó con Lava Jato y el Club de la Construcción , pero también con algunos comportamientos y actitudes, obviamente, que ha habido en el sector empresarial en el pasado. Malas acciones de algunos pocos empresarios que se puedan haber extrapolado y generalizado en una imagen empresarial en general.

Queremos implementar una agenda más amplia de lo que significa integridad, anticorrupción, transparencia, conflicto de intereses, libre competencia, empresas y derechos humanos, equidad de género, sostenibilidad y elevar los estándares de la Confiep, de sus gremios y de las empresas asociadas y someternos a mecanismos de monitoreo y evaluación. Esto para que no haya duda de que manejamos una conducta empresarial responsable como sector privado y poder reconstruir esa confianza que se fue perdiendo en el tiempo.

¿Es consciente de que la pandemia acentuó la crítica a las empresas, como en el caso de las clínicas, bancos y otros sectores?

La pandemia nos puso a todos a prueba y, construyendo sobre esos antecedentes, a veces el ojo se voltea primero al sector privado y no se ha volteado al sector público cuando, por ejemplo, el sistema de salud en más del 95% es un sistema público, manejado por el Estado y menos del 5% es el privado. El sistema que sobre todo falló fue el público, pero la mirada se fue al privado. Con esto no digo que no puede haber habido algunas actitudes o comportamientos al inicio que pudieron haberse manejado mejor, pero, la verdad, creo que todos tenemos que hacer algo mejor.

Tenemos que construir relaciones basadas en confianza y en respeto. Eso que puede sonar a algo de forma a veces es más o tan importante que el fondo. Si seguíamos relacionándonos y comunicándonos como en el pasado o por pronunciamientos y comunicados, cuando podemos tener una conversación uno a uno, y sentarnos a resolver. Ese cambio que puede parecer un matiz es fundamental.

¿La discusión del modelo de desarrollo que parte del país demanda debe darse en el marco de una reforma constituyente?

En primer lugar, viendo el contexto país de los últimos cinco años, con cuatro presidentes, dos Congresos y una elección muy polarizada, algunas propuestas que se han hecho en este proceso electoral han generado mucha incertidumbre y han causado nerviosismo. Creemos que no es el momento para poder hablar de una reforma total de la Constitución mediante una (reforma) constituyente.

Creo que una vez que a quien le toque finalmente asumir las riendas del país, lo tiene que asumir con la responsabilidad y saber en el contexto en el que estamos y qué es lo que se debe hacer.

Respecto a la incertidumbre que aún impera, y se nota en la economía y muchas decisiones de inversión retenidas, ¿cuánto afecta a ello esta tesis del fraude electoral?

En general, el proceso electoral ha sido muy polarizado y, obviamente, eso ha generado ya algo de incertidumbre. Creo que el hecho de que haya tardado un poco más en darse el resultado (electoral) puede sumar algo a la incertidumbre, pero todos saben que eso es transitorio, todos saben que eventualmente habrá un resultado.

Lo más importante en este momento es que tengamos los resultados. Tener claridad de cuáles son las primeras medidas, cuáles son esas señales, cuáles son las decisiones que se van a tomar, cuáles son los temas que han generado dudas porque en el proceso electoral se pudo haber dicho una cosa en la primera vuelta y otra cosa en la segunda vuelta, y se está diciendo algo diferente ahora que se podría estar acercando una decisión final. Es muy importante que haya mucha claridad con respecto a qué es lo que se va a hacer.

Según los analistas, en estas últimas semanas los agentes económicos ya asumieron un virtual gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuánto ayudan a calmar al mercado anuncios como invitar a Julio Velarde a permanecer en el BCR?

Yo creo que ayudan bastante, lo importante es que se pueda concretar de darse ese resultado final que se está proyectando. En este momento todavía no se ha terminado de cerrar el proceso electoral y cuando haya ya un anuncio entonces las cosas que se digan deben concretarse en acciones. Es bien importante para todo proceso de cambio, comenzar trabajando sobre la fortaleza y la fortaleza macroeconómica es algo que no deberíamos descuidar. Gracias al trabajo en los últimos años en el Banco Central y también en el Ministerio Economía y Finanzas hemos tenido la estabilidad de la política monetaria y también estabilidad en lo fiscal. Eso es lo que permite, hablando para la población, tener baja inflación que hace que nosotros podamos con eso empezar a predecir bajas tasas de interés.

Sobre ese otro pilar que es el MEF, en un virtual gobierno de Castillo, Pedro Francke asumiría esa cartera, ¿qué opinión tienen de él, ya se reunieron?

No nos hemos reunido, estamos esperando prudentemente para, con mucha transparencia también, ponernos a disposición y ver cómo desde el sector empresarial podemos ayudar a construir esa confianza, mantener esa estabilidad necesaria para que podamos seguir invirtiendo y generando los recursos que van a permitir que se puedan atender estas necesidades sociales prioritarias y urgentes.

Hemos escuchado al señor Francke en varios programas transmitiendo algunos anuncios, son anuncios que se perciben y transmiten algo de tranquilidad, pero creo que lo importante son ya los anuncios concretos. Una vez que tengamos un resultado va a ser importante conocer a este nuevo gabinete, sobre todo quién va a estar en el MEF, si se va a mantener Julio Velarde en el BCR, quiénes van a estar en los ministerios clave.

Va a ser muy importante lograr un pacto de gobernabilidad, entender que ha sido una elección muy dividida. Claramente ambos electores quieren cambios, pero cambios con distintos matices de la forma de cómo conseguirlo y, a quien le toque gobernar, debe reconocer. Esa diferencia (en las elecciones) no quiere decir que algunas ideas y unos planes sean bienvenidos y apreciados por todos. Tenemos que empezar a tener una muy buena lectura de este elección y los gobernantes tener el buen sentido de encontrar esos consensos y tener los acuerdos, también a nivel de cómo trabajar de una manera constructiva con el Poder Legislativo, que ha sido quizás muy difícil en los últimos cuatro o casi cinco años.

