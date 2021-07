Los principales retos en materia económica que tiene el país

En el marco del bicentenario, de los casi 200 años de creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y bajo un escenario donde la pandemia ha desnudado la problemática nacional, exministros que pasaron por este despacho se reunieron con el fin de dar su visión de los retos que tendrá el país para recuperar el crecimiento económico.

Durante el foro virtual “Economía peruana: la agenda pendiente tras el bicentenario”, organizado por el MEF, el extitular de Economía Luis Miguel Castilla precisó que antes de la llegada de la pandemia, la situación del país no era la mejor, pues el crecimiento económico se había estancado y la inversión pública se ralentizaba , lo cual es el reflejo de la alta rotación de autoridades que generaba que no se puedan tomar decisiones, a lo cual también se le suma la falta de capacidad de los gobiernos regionales y locales.

Con esta postura también coincide el exministro de Economía Carlos Oliva, quien dijo que el mayor reto del próximo Gobierno será mejorar el gasto público, ya que no se han estado ejecutando los recursos que son asignados.

“Hemos tenido durante muchísimos años grandes recursos de salud que no han sido gastados, cuando uno ve la foto de fin de año, al sector Salud le sobraban recursos sobre todo en la parte de inversión , y eso es el reflejo de la gran rotación de los ministros y viceministros de Salud”, puntualizó Oliva.

Los exministros de Economía Alonso Segura, Claudia Cooper y David Tuesta coincidieron en que se deben generar mayores ingresos a través de la recaudación, y que para ello se requiere generar mayor productividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. “Tenemos que reflexionar sobre lo que hemos hecho en favor de la productividad, pero también sobre el ámbito de las políticas sociales y sobre todo en los aspectos que ayudan a mejorar la estabilidad y la generación de oportunidades”, comentó Tuesta.

Carolina Trivelli y Alfredo Thorne coincidieron en que las políticas públicas deben poner al centro al ciudadano, garantizando la protección social para frenar el hambre, pobreza, desempleo y falta de acceso a recursos básicos.

Por su parte, el actual titular del MEF, Waldo Mendoza, enfatizó que la estabilidad macroeconómica y la inflación baja son requisitos para crecer sostenidamente. Además, destacó la importancia de sectores como la minería y agroindustria. Sin embargo, indicó que el país no solo puede seguir creciendo con dos “motores”.

Velarde conversará con Castillo

Un tema que no pasó desapercibido fue la continuidad de Julio Verlarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Al ser consultado al respecto, el banquero señaló que una vez que Pedro Castillo sea proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como presidente del Perú, se sentarán a conversar sobre el tema.

“Cuando me invitó el profesor Castillo, le he agradecido y le he dicho que voy a conversar de manera más larga con él cuando lo proclamen. He agradecido profundamente que haya pensado en mí”, agregó Velarde.

Crecimiento económico, pero de calidad

Por: Francisco Sagasti, presidente del Perú

Además de la estabilidad, crecer no es lo único, por supuesto que es necesario crecer, pero importa cómo, la calidad del crecimiento. Si uno me dijera que voy a crecer al 10% o 15% por año y esto va a terminar concentrando la riqueza en pequeños grupos, preferiría crecer al 5% o al 4%, pero que el producto de este crecimiento se distribuya de una manera más clara. Y para que eso suceda se necesita provisión de servicios públicos básicos. El impacto de la pandemia nos ha desnudado, cuando se ve el servicio de salud pública que tenemos es clarísimo que es insuficiente.

Los cambios que se vienen son enormes y no estamos tomando conciencia suficiente, por ejemplo, con el medioambiente y cambio climático, estamos pasando a una nueva época, ya se está hablando de transformación de la matriz energética y una reducción de las emisiones de carbono.

Hay que apoyar a más sectores económicos

Por: Waldo Mendoza, ministro de Economía

La experiencia de minería y agroexportación nos enseña que podemos hacer políticas sectoriales. Con esta lógica económica de que si tenemos un sector con una potencialidad inmensa y tiene un mercado internacional asegurado, vale la pena apoyar. En esa dirección necesitamos claramente más motores. El Perú no puede seguir funcionando solo con dos motores, tenemos potencial inmenso en varias actividades, la primera es la industria forestal.

Somos después de Brasil el país que tiene más hectáreas que potencialmente pueden ser utilizadas, pero no tenemos ni plantaciones ni exportamos. Este sector cumple con los requisitos de la minería y agroexportación y valdría la pena apoyarlo. El sector acuícola es parecido. Incluso el turismo; podemos ver cómo en los rankings de atractivos de recursos naturales el Perú aparece bien posicionado, pero cuando vemos el número de turistas no aparecemos bien parados.

La resiliencia de la economía

Por: Julio Velarde, presidente del BCRP

Cuando me invitó el profesor Castillo le he agradecido y le he dicho que voy a conversar más largo con él una vez que lo proclamen, por no rechazar. He agradecido profundamente que haya pensado en mí (para continuar al mando del Banco Central de Reserva).

La resiliencia de la economía peruana en el pasado se está dando inclusive ahora. Tuvimos uno de los peores manejos de la pandemia el año pasado, la peor cuarentena, pero la recuperación ha sido impresionante.

Ya el cuarto trimestre nos recuperamos más rápido que cualquier país europeo, y el primer trimestre estamos creciendo frente a niveles prepandemia. Esta capacidad de recuperarnos es muy fuerte, aunque lo importante es tener la capacidad de reaccionar con un servicio público eficiente. Lo esencial es que haya más empleo: si hay más empleo, hay mejores salarios.

Poner al ciudadano al centro de todo

Por: María Antonieta Alva, exministra de Economía

Tenemos que ser más prácticos, sectores como educación, tan importante como dar buenos servicios públicos es también regular al sector privado y ahí vemos lo que ha pasado con universidades que son solo fachadas. Pensemos en otros ejemplos, como el saneamiento, en un sector que casi todo está manejado por empresas públicas con pésimos resultados. El gran problema es que el ciudadano nunca está en el centro de todo.

Los esfuerzos fiscales que se han hecho en los últimos años para sectores estratégicos como educación; en el 2011 el presupuesto de Educación era S/ 13 mil millones y en el 2021 es S/ 33 mil millones, eso es un crecimiento de 150%, la pregunta es: ¿la calidad de los servicios que recibe el ciudadano ha crecido en 150%? Por supuesto que no.

Preservar la estabilidad económica

Por: Alonso Segura, exministro de Economía

Necesitamos estabilidad macroeconómica, y uno de los elementos esenciales es la estabilidad fiscal. Las promesas que haya hecho el futuro Gobierno van a tener que tratar de cumplirse en la medida de la disponibilidad de recursos, teniendo en cuenta que es necesario generar paz social, pero no podemos desconocer que tenemos que preservar estabilidad macroeconómica y eso pasa por la estabilidad fiscal.

Nuestra fortaleza macroeconómica es el pilar en el que se ha construido el desarrollo peruano en los últimos 25 años. Pero necesitamos mirar más a largo plazo, necesitamos políticas públicas que cierren más rápido las brechas , mejorar la eficiencia de gasto y que estén más orientados a generar productividad; esa es la gran tarea pendiente.

No hay nada más recaudador que crecer

Por: Claudia Cooper, exministra de Economía

Necesitamos mantener el crecimiento económico con estabilidad. No hay nada más recaudador que el crecimiento, sin eso no hay forma de generar recaudación para poder gastar en temas que hoy día la población necesita. Para que el crecimiento sea sostenible socialmente, tiene que traernos empleo. Para eso necesitamos inversión, y para la inversión necesitamos estabilidad jurídica y macroeconómica.

A corto plazo necesitamos sentar bases para regresar a la consolidación fiscal, y a largo plazo también vamos a necesitar estabilidad política social. En cuanto a lo fiscal, hay que recomponer nuestra capacidad para enfrentar contingencias, que la hemos perdido en pandemia.

Atender a los vulnerables

Por: Alfredo Thorne, exministro de Economía

La prioridad es sacar a las 3 millones de familias que cayeron en la pobreza. Viendo los números, parte de estos salieron de la clase media vulnerable. Hemos fallado en sacar a los pobres, y los dejamos en la vulnerabilidad . Necesitamos atender eso a través de un programa de inclusión y formalización para garantizar la estabilidad mediante empleos permanentes.

Además de garantizar servicios básicos, que es otra cosa que no hemos sabido hacer: las familias migraron a ciudades, pero no tienen agua, luz, desagüe o viviendas adecuadas. No se ha sabido poner a la población primero por la complejidad de la implementación de la obra pública.

Tres ejes contra la desigualdad

Por: Carolina Trivelli, extitular del Midis

Primero hay que asegurar que la política económica expresamente ponga al ciudadano al centro: resolviendo los problemas de la gente, sacándolos de la pobreza, evitando el hambre y reducir la anemia. 4 millones de peruanos pasan hambre hoy en día.

Segundo, asegurar un piso mínimo para todos los peruanos (DNI, SIS y estudios primarios públicos ya están garantizados), ampliando la canasta para atender en las crisis a los grupos en situaciones complejas: fortalecer la red de protección social porque ahora la tenemos en pedazos.

Tercero, apostar por sectores altamente inclusivos, como la agricultura (pecuaria, forestal, acuicultura): pequeños incrementos de productividad aquí tienen un efecto muy importante para igualar las oportunidades económicas para quienes están en una situación desventajosa.

