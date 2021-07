Dólar se vende en S/ 3,872 en el inicio de la jornada del viernes 2 de julio

Pese a que le precio del dólar se ubicó en S/ 3,8750 al inicio de la jornada de este viernes 2 de julio, según la cotización general de Bloomberg a las 9.42 a.m., el tipo de cambio ya se ubica en S/ 3,8725.

De esta manera el tipo de cambio sufrió una caída de -0,01%, con respecto a la víspera que alcanzó los S/ 3,8790, de acuerdo con lo informado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En las distintas casas de cambio (mercado paralelo) la cotización del dólar se ubicó en S/ 3,36 la compra y S/ 3,90 la venta. Mientras que en los principales bancos del país la divisa extranjera está en S/ 3,869 la compra y S/ 3,391 la venta.

Esto ocurre mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa con el proceso de levantamiento de actas para nombrar oficialmente al próximo presidente del Perú, entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

Asimismo, el último 26 de junio, el virtual presidente, Pedro Castillo, solicitó a Julio Velarde que continúe como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Tras ello, trascendió que Pedro Francke, asesor en materia económica de Perú Libre, se reunió con el Bank of America y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), donde expuso el plan económico y escucharon propuestas que beneficiarán al país.

No obstante, la respuesta de Julio Velarde a la propuesta de Castillo es la más esperada. Precisamente, este último 1 de julio, el mandamás de la entidad monetaria estatal agradeció la invitación del presidente electo Pedro Castillo y no descartó mantenerse en el cargo una vez sea proclamado.

“Cuando me invitó el profesor Castillo le he agradecido y le he dicho que voy a conversar de manera más larga con él cuando lo proclamen. He agradecido profundamente que haya pensado en mí”, manifestó.

En el mercado internacional, el dólar estadounidense cayó desde un máximo de tres meses el viernes, lastrado por algunos de los detalles más débiles de lo que fue un sólido informe general de nóminas no agrícolas de Estados Unidos para junio.

A pesar de la caída, el billete verde todavía estaba listo para terminar la semana con una nota positiva, con una ganancia del 0,6%. Al entrar en el informe, el dólar cotizaba al alza ante la expectativa de un sólido número de puestos de trabajo.

Asimismo, el índice del dólar cayó un 0,2% a 92,421, después de haber alcanzado un máximo de tres meses de 92,759.

Con información de Reuters.