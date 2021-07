Petróleo imparable: salta hasta máximo desde 2018 en los US$ 76.00 por barril

El petróleo dio un salto de más del 2,25% y rompió la resistencia de los US$ 74,00 por barril, marcando un nuevo máximo desde octubre de 2018 en los US$ 76,20.

Medios internacionales reportan que el movimiento ocurre mientras los países de la OPEC+ debaten sobre aumentar la producción de barriles diarios. Algunos medios señalan que el aumento estaría en línea del medio millón más cada día, otros confían en que la OPEC+ se decida por dos millones más al día.

El barril de Brent rompió la resistencia de los US$ 76,50 y avanzó hasta marcar un máximo de US$ 76,71, su nivel más alto desde octubre de 2018 también. Sin embargo, el oro negro retrocedió y ahora está operando en el US$ 75,85, y registra un avance del 1,61%.

Cabe recordar que los expertos advirtieron un déficit de 2,3 millones de barriles por día durante junio. Lo que está además presionando los precios al alza en las economías avanzadas.

En ese entorno, si la OPEC+ decide no aumentar la producción diaria o no lo hace según las expectativas de 500.000 barriles diarios, es probable que el mercado observe una escalada en los precios de petróleo.

