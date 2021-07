Julio Velarde agradece a Pedro Castillo y no descarta seguir al frente del BCRP

El presidente del Banco Central de Reserva (BCRP), Julio Velarde, agradeció la invitación del presidente electo Pedro Castillo y no descartó mantenerse en el cargo una vez sea proclamado.

Como parte de su presentación en el Foro Virtual “Economía peruana: La agenda pendiente tras el bicentenario”, el titular del BCRP confirmó haber tenido un acercamiento con el líder de Perú Libre.

“Cuando me invitó el profesor Castillo le he agradecido y le he dicho que voy a conversar de manera más larga con él cuando lo proclamen. He agradecido profundamente que haya pensado en mi”, manifestó.

El economista Pedro Francke había dado cuenta del encuentro entre ambos días atrás, antecediendo una “reunión más formal” luego de 28 de julio.

“Julio Velarde ha dicho que está un poco cansado y lo va a pensar. Hemos quedado en conversar más adelante”, dijo el miembro del equipo técnico en diálogo con Exitosa.

