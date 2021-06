Este miércoles vence el plazo para que empresas coloquen octógonos adhesivos en sus envolturas

Este miércoles 30 de junio es el último día para que los proveedores de alimentos envasados puedan utilizar adhesivos con las advertencias publicitarias - más conocidas como octógonos -.

Al respecto, desde la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) y otras organizaciones advirtieron que los gremios empresariales han venido demandando al Ministerio de Salud que se continúe aplicando los stickers en lugar de imprimirlos en sus envolturas.

En esa línea, recordaron que el 14 de junio de 2019 se modificó el Manual de Advertencias Publicitarias de la Ley de Alimentación Saludable y en su numeral 8.3 se autorizó de manera excepcional el uso de adhesivos con las advertencias publicitarias por un año a partir de la entrada en vigencia del Manual. Posteriormente, en 2020 se amplió una vez más y por otro año - que vence este 30 de junio - el plazo que permite el uso de adhesivos con los octógonos.

“Es decir, desde hace más de dos años, las mencionadas empresas tuvieron un plazo privilegiado para cumplir con la ley e incluir los octógonos impresos en las etiquetas pero, aduciendo una serie de pretextos, no lo hicieron”, señalan desde ASPEC.

Vale precisar que el titular del Minsa, Óscar Ugarte, dijo semanas atrás que no exigirán la colocación de octógonos impresos a los productos importados dado que, por un tema logístico, “es difícil hacer un etiquetado solo para Perú”, y la ley solo se aplicaría para productores locales.

Al respecto, Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, tildó de deplorable este razonamiento del ministro Ugarte, e indicó a este medio que se está cediendo a la presión de intereses por encima de la salud pública, por lo cual exigió junto a otras asociaciones que no se prorrogue por tercera vez la autorización para el uso de adhesivos.

“En primer lugar, la mayoría de alimentos envasados proviene del exterior. En segundo lugar, al igual que el exportador peruano debe ceñirse a las normas de los países a los que exporta sus productos, igualmente el importador debe asegurarse que los productos que trae a nuestro país respeten la legislación vigente. Lo anterior implicaría un vasallaje y una renuncia a la soberanía inaceptables”, apuntó.

¿Cuáles son los problemas con los octógonos adhesivos?

Estos adhesivos, según Aspec, pueden ser ubicados en cualquier parte del envase y no en la parte frontal, de manera visible, como corresponde o simplemente no colocarse; además de no respetar las características que deberían cumplir como el tamaño.

Sumado a que tienen un fondo transparente, lo cual dificulta su detección en los coloridos empaques de los productos y de permitirse la diferenciación de criterios para el uso de octógonos adhesivos, se entorpecería la capacidad de fiscalización estatal en miles de bodegas y supermercados.