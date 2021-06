Conocer los puestos clave traerá más calma al mercado

A poco de un mes para el cambio de gobierno, los agentes económicos se encuentran expectantes de anuncios que transmitan calma y confianza.

Si bien en opinión de los expertos, estos agentes ya asumieron que Pedro Castillo es el ganador de la segunda vuelta electoral, anuncios como invitar a Julio Velarde a permanecer frente al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), son los que el mercado quiere conocer pero, además, respecto a las políticas macroeconómicas que se plantearán para los próximos cinco años.

En la víspera, los mercados financieros tomaron positivamente la invitación a Velarde, y sumado al anuncio de que se respetará la independencia y se mantendrá la misma política fiscal del BCRP, generó que el lunes 28 el tipo de cambio baje 2,2%, cerrando la sesión en S/ 3,887. Ello luego de que la semana pasada el dólar tocara máximos de hasta S/ 3,986.

Infografía - La República

Esto fue reforzado por el mismo Castillo Terrones quien, a través de sus redes sociales, destacó la caída del dólar en la víspera y remarcó que “se sienten los pasos de un gobierno democrático que prioriza la estabilidad económica”.

Sectores clave

Luego de que el mismo mercado reconociera la importancia del Banco Central y su buen resguardo, el siguiente anuncio, en opinión del economista Pablo Secada, tendría que venir respecto a quién asumirá la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En ese sentido, se daría casi por descontado que el economista de la PUCP Pedro Francke y principal asesor económico de Pedro Castillo asumiría el despacho de jirón Junín, algo que el mercado habría ya asumido con optimismo.

Secada recordó que Francke viene participando de llamadas con distintas administradoras de fondos como Larraín Vial, así como con bancos (Citibank), en reuniones que lo ponen cara a cara con los empresarios e inversionistas.

“He hablado con fondos que son el pan de cada día de la inversión y con bancos de inversión que organizan estas llamadas con cientos de fondos, en una sola llamada le hablas a 200 o 400 personas, y en el caso de Pedro (Francke), la recepción ha sido muy buena, percibido como sincero y serio y no se ve ninguna preocupación”, aseveró.

Secada agregó que estos fondos si bien reconocen que será un gobierno difícil debido a la fragilidad institucional del país, con los estragos de cinco años perdidos y con una pandemia a cuestas, “me han dicho que ojalá sea Pedro (Francke) porque lo ven como un buen ministro, con buen manejo y con reformas que otros ministros con otro perfil no podrían hacerlas, como por ejemplo, una reforma en el empleo público. Si eres de izquierda es más viable que si eres de derecha porque tienes interlocutores en los sindicatos”.

Para Secada, si Pedro Castillo confirmara a Velarde en el BCR y a Francke en el MEF, “el dólar bajaría a niveles de tres setenta y algo”, es decir, a niveles previos de la incertidumbre asociadas a Castillo.

Riesgos latentes

En opinión del exministro de Economía Alonso Segura, en línea con el anuncio de la posibilidad de Velarde en el BCRP o de Francke en el MEF, faltan anuncios respecto a puestos claves como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), así como sectores claves como la SBS, Sunat y de ministerios como el de Energía y Minas. A su consideración, los nombramientos deberían darse cuando se proclame a Pedro Castillo como presidente.

Para Segura, aunado a estos anuncios existen elementos de riesgo latentes que podrían borrar con una mano lo avanzado con otra. “Por ahora se ha dicho que no se harán ciertas cosas, pero no se ha dicho qué se hará, por ejemplo, con un intento de reforma constitucional. Preocupa que se vaya por ese camino vía una (Asamblea) Constituyente”.

Segura anotó que sin la necesidad de una reforma constitucional, el próximo gobierno podría plantear reformar artículos muy puntuales.

“El gran tema del Perú no ha sido la Constitución sino las políticas públicas que no han sido desarrollistas. Si la meta es una constituyente, no sé si Velarde acepte. Si se insiste en eso se puede dejar un velo de incertidumbre por un periodo largo que puede contaminar el clima de inversión y de recuperación, más allá de rebotes y vientos de cola que están brutales, pero que uno no sabe cuánto van a durar. Hoy hay más tranquilidad que hace un par de semanas por los anuncios, pero falta conocer mucho. Hay incertidumbre por no saber exactamente qué se va a plantear como políticas de gobierno y dos, por la situación de gobernabilidad de los próximos cinco años en un país más fragmentado”, advirtió el exministro.

El plan para los primeros cien días

A juicio de Germán Alarco, profesor investigador de la Universidad del Pacífico, no procede en absoluto adelantar nombres de futuros ministros, ya que estas designaciones deben ser muy cuidadosas.

Señaló que se debe orientar el trabajo a resultados concretos: el discurso del 28 de julio y el plan para los primeros cien días atendiendo las urgencias del presente con una mirada de mediano y largo plazo. “Hay que trabajar para el discurso de toma de mando que debe incluir algunas reformas inmediatas con proyectos de ley; la creación de comisiones de ad hoc como la de integración de propuestas de modificación constitucional, de mejora de los TLC, de Tratados bilaterales de inversión, entre otras”, anotó.

La palabra

Pablo Secada, economista

“La gente que invierte en instrumentos financieros asume que el presidente es Castillo. Por una semana más (de proclamación), no cambian sus decisiones. Lo que sí quieren saber es quiénes serán los ministros”.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía de La República y recibe todas las semanas las notas de nuestro suplemento dominical en tu correo electrónico.