Exportaciones del mes de mayo alcanzaron los más de US$ 4.100 millones

Las exportaciones peruanas de mayo de 2021 sumaron US$ 4.162 millones, según cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Asimismo, el gremio afirmó que en el quinto mes del presente año se han registrado desempeños positivos en diez de los mercados más importantes debido al buen desempeño de las economías del mundo, lo que impulsó la recuperación de la demanda.

La lista es liderada por China con envíos valorizados en US$ 1.432 millones. Esta cifra es casi tres veces a lo que se exportó a Estados Unidos, cuyos despachos sumaron US$ 506 millones (17,77%). Le sigue Canadá con US$ 187,1 millones (80,64%) y Emiratos Árabes Unidos con US$ 187 millones (19,821%).

En tanto, a Japón se exportaron US$ 185 millones (59,85%); Corea del Sur, US$ 182 millones (53,95%); Suiza, US$ 150 millones (1,126%); Países Bajos, US$ 138 millones (31,22%); Chile, US$ 109 millones (58,43%); y Ecuador, US$ 105 millones (148,26%).

Principales productos

Se puede apreciar que los cinco principales productos exportados del macro sector tradicional fueron los minerales de cobre, oro hierro, plomo y los cátodos de cobre refinado.

Los minerales de cobre sumaron US$ 1.091 millones (96,53%); el oro, US$ 621 millones (120,53%) y minerales de hierro, US$ 210 millones.

Por otro lado, dentro del macro sector no tradicional se encuentran productos como las paltas frescas, la pota congelada, US$ 42 millones (+504,36%); los espárragos frescos, US$ 29 millones (+24,23%); las mandarinas, US$ 23 millones (+20,38%); y el alambre de cobre refinado, US$ 21 millones (+349,46%).