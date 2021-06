Mientras recorre los puestos de Mi Mercado de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, el presidente del emporio, Mauro Laura, señala que los transportistas de carga pesada aún no les han traspasado ningún incremento de precios. Los productos como frutas que traen del norte se mantienen, a no ser que no sean de temporada. En artículos de abarrotes es otro el cantar. El aceite pasó de S/ 6.80 semanas atrás a S/ 9.50 y a S/ 10.50 en la actualidad. “Hay aumento sobre todo en productos de Alicorp”, afirma.

En carnes, lo más resaltante es el pollo: está en S/ 8.80, casi S/ 2 más a lo que costaba un mes atrás.

Las variaciones son gracias a la inestabilidad que afecta el precio del dólar. Ayer cerró con 3,887 soles. Una semana atrás coqueteaba con llegar a los 4 soles con 3,954. “Mientras no se aclare quien es el presidente del país vamos a seguir en este dilema”, asegura el economista Glen Arce. El sol ha perdido estabilidad por la crisis política y la gente esta comprando dólares, es la explicación. “Somos un país en UCI, sin rumbo y en incertidumbre”, sentencia.

Los que pagan los platos rotos siempre son los ciudadanos. El balón de gas de GLP (gas licuado de petróleo) sigue subiendo. Puede encontrarse en 44 soles a 46 soles depende del punto de la ciudad. Para el especialista en temas energéticos, Antonio Gamero, no tiene explicación su aumento. Sostiene que Pluspetrol, operador del consorcio Camisea, explota y distribuye un 80% del GLP necesario para este producto y solo un 20% se importa. “No puede subir el precio del balón cuando sube el precio internacional del petróleo (…) Sus costos son en soles y no en dólares”, cuestionó.

Arce indica que en los combustibles siempre se han cotizado en dólares. Precisamente el crudo de petróleo ha tenido una ligera baja. El barril pasó de 74 a 72 dólares. En los grifos de la ciudad los precios por galón pueden superar los 15 soles en el de 95 octanos. Repsol la comercializa a 15.30 soles una ligera baja en comparación de días anteriores. Mientras que la de 90 está 14.40 y la de 84 octanos 13.90 soles. El especialista añadió que no descarta que en muchos casos haya solo especulación y aprovechamiento con los precios.

Esta situación en los hidrocarburos motivó a que algunas unidades de negocio del SITransporte busquen elevar el precio del pasaje. Es el caso de AQP Masivo de Paucarpata. “En este momento la situación es muy complicada y es el ciudadano el que va a ser el afectado”, indicó el subgerente de Transporte de la Municipalidad de Arequipa (MPA), Carlos Callacondo.

Pero el camino no es fácil. Sostuvo que los transportistas deben cumplir dos requisitos, cambiar la fórmula económica para demostrar el nuevo costo y realizar un cierre financiero que indiquen que están a pérdida. Esto será evaluado por el equipo técnico del SITransporte para finalmente ser ratificado por el alcalde Omar Candia o el gerente de Transportes.

Se genera más hambre en la población

El presidente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa, lamentó que la crisis política esté afectando más los bolsillos de la población. Pidió al Jurado Nacional de Elecciones proclamar al presidente para pasar esta crisis. “No solo se está creando un caos político, sino también de hambre en la población. Mira como el gas a subido junto con los productos de primera necesidad”, sostuvo.