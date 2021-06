Amalia Moreno: “En 2022 deberíamos culminar con la reconstrucción”

En marzo del 2017, El Niño costero dejó daños en trece regiones del país; un mes después se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) presidida hoy por Amalia Moreno desde noviembre del 2019, quien nos detalla los avances de su gestión a poco del cambio de Gobierno.

¿Cuánto ha ejecutado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios?

De S/ 25.000 millones que tenía para ejecutar el plan de Reconstrucción con Cambios, ya hemos financiado obras por S/ 20.518 millones. De esa cantidad, hemos ejecutado el 55%, que son S/ 11.239 millones. Tenemos 4.525 obras culminadas y 18 caminos vecinales. Hemos terminado más de 863 obras de agricultura y 305 colegios (yo solo encontré seis colegios acabados cuando entré). También tenemos 850 colegios en plena ejecución y por esta razón es que hemos sido un actor en la reactivación de la economía.

La ARCC tenía hasta el 2021 para reconstruir las regiones afectadas. ¿A qué se debe el retraso y en cuántos años todo habrá terminado?

Yo creo que podríamos decir, si es que contamos con los recursos, que en 2022 deberíamos estar culminando con la reconstrucción. Le dimos una dinámica distinta a las obras a partir del 2020. Encontramos, si mal no recuerdo, algo más de 1.600 obras finalizadas. Ahora hay un total de 4.500, es decir, en un año con pandemia se ha hecho 130% más que los tres años anteriores.

¿Cuál ha sido el rol de las autoridades regionales y distritales en el proceso?

En el rol financiador, los gobiernos locales y regionales para nosotros son ejecutores. ¿Han respondido? Sí. ¿Todavía tenemos posibilidades de mejorar? Sí. Hay quienes tienen problemas de gestión, sobre todo en algunos GORE. La gran sorpresa han sido los gobiernos locales que ejecutaron de manera principal sus proyectos.

Perú firmó el convenio Gobierno a Gobierno (G2G) con Reino Unido en junio del 2020. ¿Cuánto se avanzó, si se tenía previsto invertir S/ 7.000 millones en los dos primeros años?

Los S/ 7.000 millones era un marco general. Hemos firmado 16 contratos por más de S/ 6.000 millones. De estos acuerdos tenemos que ejecutar aproximadamente S/ 2.468 millones y de ese monto programado para el presente año tenemos S/ 1.163 millones que ya están ejecutados. Más allá de la cifra, también es importante verificar los contenidos de estos acuerdos. En un año ya hemos suscrito los contratos para 15 establecimientos de salud, además de 64 colegios. El 100% de ellos está suscrito.

¿Qué podría decir sobre el uso de la infraestructura natural en las obras de la RCC?

Tenemos un enfoque de sostenibilidad ambiental. Eso es, en parte, el legado del Reino Unido. Ellos han orientado que en nuestros diseños se reduzca el uso de áreas de concreto. Hacemos que las obras tengan vida útil y prolongada y le generen menos contaminación al Estado.

¿Su disponibilidad se mantendrá al margen de quien sea presidente del Perú? Ya que al final es la PCM la entidad encargada de la ARCC.

Sí. Tengo un compromiso con mi país. Lo único que me puede sacar del cargo sería que me exijan cometer actos de corrupción o de violencia. Eso no lo aceptaría y daría un paso al costado.

