La oportunidad de generar negocios ecoamigables

Por: Musuq Briceño de Helvetas

Desde muy joven, Eduardo Noriega siempre fue una persona muy curiosa e interesada en las oportunidades de generar negocios que vayan más allá de la simple transacción económica; sino que tengan, a la vez, un impacto en la naturaleza y en la mejora de la vida de más personas.

Estudió ingeniería industrial y en el 2006 ingresó a trabajar en el banco Scotiabank, donde se abrió una línea de crédito orientada al apoyo a emprendimientos con fines ambientales a través de fondos del Grupo GEA de Suiza. El entusiasmo de Eduardo hizo que, adicional a su trabajo diario, se haga también una carrera en el asesoramiento y financiamiento de iniciativas o ideas de negocios verdes.

“Mi idea era apoyar a todos los emprendimientos sostenibles y con impacto ambiental. Es por eso que logré desarrollar una cartera en PYMEs de 5 millones de dólares con más de 500 clientes”, cuenta Eduardo.

Sin embargo, la banca tradicional solo financiaba a grandes emprendimientos que cumplieran con requisitos rigurosos, quedándose fuera muchas iniciativas que no se adecuaban a los estándares bancarios.

La incubadora de negocios

“Desde pequeño he sido muy curioso y me gusta meterme en problemas. Es por ello que decidí ser parte de esta línea adicional. Del trabajo diario y los requerimientos de los mismos es que nace JE Consulting, una consultora de finanzas que busca capacitar a los clientes que no calificaban en la banca tradicional”, agrega.

Con el tiempo, y el desarrollo de la experiencia, Eduardo logró armar una cartera de más de 500 clientes por un monto de 1 millón de dólares. El esquema era simple. El emprendedor que no calificaba en la banca tradicional era asesorado por JE Consulting para acceder a otro tipo de fuentes de financiamiento, como las cajas municipales, se les capacitaba en cómo armar su documentación e ir creciendo, de tal manera que, en determinado momento, cuando ya estaban listos y tenían la calificación necesaria, pasaran a la banca tradicional.

“Esto se fue haciendo cada vez más grande, ya que los clientes satisfechos pasaban la voz a otras empresas y estas a otras. Llegó un punto en que los intereses fueron orientándose a nuevos mercados y necesidades, como comercio exterior, y así fuimos creciendo de una consultora a una incubadora de negocio, palabra que en ese momento ni se conocía”.

En el 2012, Eduardo decide irse del banco y dedicarse completamente a la incubadora. Es en ese momento que nace la idea de promover negocios con un fin más social y ambientalmente sostenible.

Es así que nace el primer emprendimiento ecoamigable de JE Consulting, que fue GBCorp, un proyecto de cosmética natural siguiendo la tendencia clean beauty que se convirtió en marca país, empezó con las exportaciones y ganó premios internacionales. Este negocio apoya a más de 3.200 mujeres con una línea de clientes de más de 150.000 seguidoras.

Este primer proyecto le permitió de Eduardo Noriega acercarse cada vez más a la comunidad de Yanahuara en Cusco, y establecer vínculos con más comunidades cusqueñas. Es ahí que nacen otros emprendimientos de turismo sostenible con la ruta Urubamba – Quillabamba – Machu Picchu, conservación de flora y fauna, producción orgánica.

Es en esta aventura que JE Consulting, de la mano con Eduardo, se contacta con otros emprendedores y crean GENES PERÚ (Gremio Nacional de Emprendedores Sostenibles) quienes unidos buscan tener un mayor impacto, articular iniciativas y fomentar acciones de sostenibilidad a emprendimientos.

“Somos una incubadora de negocios sostenibles, y ahora somos parte de este proceso de economía circular”, menciona orgulloso.

Eduardo Noriega siempre anda pensando en nuevos emprendimientos, cómo articular a las diferentes iniciativas que conoce, articularse con las comunidades andinas y amazónicas, rescatar la cultura de la zona y de ir pensando cómo, a través de la economía circular, se pueden aprovechar los insumos, generar sinergias para la creación y apostar por el comercio justo.

“Parte de nuestros emprendimientos está en el diseño de una campaña de reforestación en diversas zonas del Perú, con árboles nativos según su piso altitudinal, con especias tales como la queñua, con un plan de reforestación hasta julio de 2022 y con más de 1.000 familias involucradas a través de un Aymi” agrega Eduardo.

Emprendimiento ecoamigable

Cocreinam, su último emprendimiento, busca desarrollar nuevos productos, producirlos en la misma zona, fomentar el consumo responsable interno y exportar a países que buscan productos ecoamigables. Su principio es incubar emprendimientos sostenibles en el Perú.

“Recursos hay. Yo me encargo de conectar y los jóvenes del proyecto buscan desarrollar el modelo y vincularse con las comunidades. La idea es generar esta articulación con los mismos productores y buscar el desarrollo compartido. Y más aún en esta época de pandemia, que hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que estar más activos y adaptarnos”.

En el marco de la convocatoria del Land Accelerator xPerú, promovido por la Iniciativa 20x20 y el liderazgo de WRI, con el soporte de Helvetas Perú, en el ámbito del PBA, Asesorandes y 3er Planeta, se brinda capacitación y tutoría para equipar a los emprendedores con las herramientas que necesitan para atraer inversiones, crear más empleos y restaurar más tierras. Se orienta a apoyar iniciativas con beneficios ambientales, sociales y económicos de restaurar bosques, tierras agrícolas y pastizales.

En Perú, los emprendedores buscan aprovechar esta oportunidad, mientras desarrollan formas innovadoras para construir futuros sostenibles y prósperos para sus comunidades, pero necesitan inversión para llevar sus negocios de restauración al siguiente nivel.

Es por ello que este 29 de junio se dará un evento inspirador e interactivo para conocer a este grupo de 25 emprendedores, escuchar las presentaciones de sus negocios (pitch), su visión para un Perú más verde y lo que requieren para escalar su impacto.

Los Días de Impacto se llevarán a cabo en español con traducción simultánea al inglés. Participa a través de las redes sociales usando #Initiative20x20 y #GenerationRestoration.