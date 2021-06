Unos 10 mil empleos esperan retorno de cines

Según la Asociación Nacional de Cines (Anasaci), en los 15 meses de paralización son más de 10.000 puestos de trabajo que esperan volver al ruedo.

Vale precisar que desde diciembre del año pasado este rubro cuenta con el permiso de las autoridades para reabrir con un aforo reducido al 40% en regiones de alto riesgo como Lima y Callao; no obstante, Anasaci señala que la reactivación no sería íntegra si no se les permite vender alimentos y bebidas para que los visitantes consuman dentro de las salas.

El gremio recalca que hasta la fecha se han perdido cerca de US$ 300 millones, y explican que su modelo de negocio es indivisible; por lo tanto, la exhibición de películas debe incluir la venta de alimentos y bebidas, ya que la mayor rentabilidad del negocio proviene de estos, que abarcan casi el 50% de los ingresos.

Respecto a las entradas, recordaron que esta posee una alta carga impositiva, y pusieron el siguiente ejemplo: un ticket promedio cuesta S/ 10, de este monto, el 18% se resta del IGV y el 10% va a las municipalidades; de lo restante, el 50% va a los distribuidores de películas.

Criterios

Anasaci argumenta que, según un estudio de la Technische Universitat Berlin de Alemania, el valor de riesgo es menor en espacios de actividades culturales como cines, museos y teatros, frente a supermercados, oficinas o escuelas con o sin el uso de mascarillas.

No obstante, el epidemiólogo Antonio Quispe advierte que no puede permitirse la venta ni el consumo de alimentos en las salas -pese al cumplimiento del distanciamiento social-, dado que una sala de cine, incluso al 20%, genera un riesgo extremadamente alto de concentración de CO2, de hasta 1.500 partículas por millón (ppm).

Avance en usos de espacios públicos

Al menos 30 municipios implementaron 184 pilotos de las guías elaboradas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para promover el uso de espacios públicos.

Se emplearán calles, veredas, plazas, entre otros, porque tienen una mejor calidad del aire y permiten el distanciamiento social, disminuyendo riesgos de contagio.

