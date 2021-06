Entidades públicas comprarán hasta el 30% de alimentos a productores nacionales

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario (Midagri) aprobó hoy el reglamento de la ley de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar, con el objetivo de promover la economía local, ampliar la diversidad de alimentos destinados al consumo humano, y contribuir a la seguridad alimentaria.

De acuerdo al decreto supremo publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se comprará como mínimo el 30% de alimentos de la agricultura familiar.

“Sabemos que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) realiza adquisiciones superiores a los 2.000 millones de soles anuales en alimentos, y entonces si sacamos el 30% provenientes de la Agricultura Familiar, serán más de 600 millones de soles que se le podrán comprar a la pequeña Agricultura Familiar”, precisó el titular del Midagri, Federico Tenorio.

Con esta medida, el Gobierno proyecta que durante el 2022 se lograrán compras agrícolas por hasta 214 millones de soles, beneficiando así a más de 90.000 productores de la agricultura familiar en todo el país, los cuales podrán abastecer de alimentos agrícolas e hidrobiológicos a los programas sociales, de apoyo y/o asistenciales de las entidades de la administración pública.

De esta manera, más de 600.000 productores podrán ofertar sus alimentos a los programas sociales, de apoyo y/o asistenciales de las entidades de la administración pública.

Destinos

Los productores nacionales tendrán la posibilidad de colocar sus alimentos en los programas Qaliwarma, Cunamás, Programa de Complementación Alimentaria, entre otros.

La norma precisa que el Estado podrá comprar alimentos agrícolas (verduras, granos, tubérculos, frutas, leche, quesos, yogurt, etc.), pecuarios (carnes de res, cerdo, cuy, alpaca, etc.) y forestales no maderables, así como productos hidrobiológicos de acuicultura y de la pesca artesanal destinados al consumo humano, que no han sido preparados culinariamente.

Para que esta venta pueda darse, los productores u organizaciones deben de contar con un signo distintivo denominado “Agricultura Familiar del Perú”, el cual se estará implementando.

Es importante precisar que las entidades públicas que cuenten con programas de apoyo y/o asistenciales, deberán adquirir del total de sus requerimientos anuales previstos hasta el 30% de forma progresiva. Hasta el 10% en el año 2022; hasta el 20% en el 2023 y a partir del año 2024 como mínimo el 30% de alimentos provenientes de la agricultura familiar.

Compragros

El dispositivo legal también señala que los programas sociales y/o asistenciales deberán de constituir el o los Compragros, órgano que ejecutará las compras.

Se detalla además que la adquisición de alimentos se podrán realizar con procedimientos de compras mayores (las cuales superan las 8 UIT) o compras menores (por debajo de las 8 UIT).

