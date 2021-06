Brasil señala estar ‘satisfecho’ tras decisión de Perú de no aplicar salvaguarda textil

El Gobierno de Brasil saludó la decisión del Perú de no imponer salvaguardas a la importación de textiles procedentes del gigante sudamericano.

Según el Gobierno brasileño, tras siete meses de investigación de las autoridades peruanas, el gigante sudamericano consiguió comprobar que sus exportaciones hacia Perú no perjudican a los productores peruanos de textiles y confecciones.

“La autoridad peruana concluyó que no existían condiciones técnicas para la adopción de salvaguardas”, manifestó una nota conjunta de los Ministerios de Economía y Relaciones Exteriores.

“El Gobierno brasileño tuvo conocimiento, con satisfacción, que Perú concluyó la investigación de salvaguardas contra las importaciones de confecciones textiles sin aplicación de medidas (restrictivas) contra Brasil”, acotó la misiva.

La discusión peruana a una posible restricción, de acuerdo con cifras del gobierno de Brasil, habría tenido un impacto negativo en las exportaciones, que en 2019 sumaron 3,3 millones de dólares incluyendo confecciones y productos de cama, mesa y baño.

De acuerdo con el comunicado, la posición brasileña de defensa de los intereses de sus exportadores se sumó a “manifestaciones de otros países y de sectores empresariales contra la aplicación de medidas (restrictivas)”.

Las salvaguardas, una medida de protección admitida por la Organización Mundial de Comercio (OMC) en casos justificados, permite a un país ofrecer protección provisional a un sector de la economía que sufre pérdidas provocadas por la competencia de las importaciones de productos beneficiados por prácticas desleales de comercio.

”La decisión es resultado positivo para el sector textil brasileño y para la relación económica-comercial de Brasil con Perú”, concluyó el comunicado.

El papel peruano en la decisión de aplicar las salvaguardas

Cabe precisar que a mediados de febrero el Indecopi presentó un informe a la Comisión Multisectorial del Ejecutivo, integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ministerio de la Producción (Produce), en la que recomendó que se apliquen salvaguardas temporales por 200 días a la importación de prendas provenientes de China y Bangladesh, dado que representan una amenaza para la industria nacional.

No obstante, el Gobierno decidió no tomar cartas en el asunto –la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de las Barreras Comerciales No Arancelarias (CDB) planteó una tasa arancelaria mínima de 20%– alegando que no existen pruebas claras de la relación causal entre el aumento de las importaciones y el daño sobre la producción local.

Con información de EFE.