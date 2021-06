Jefrey Sachs: “Los ricos, en vez de ser solidarios, han sido avaros”

El economista Jeffrey Sachs, director del Centro de Desarrollo Sostenible y presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, recalcó que la pandemia no solo ha expuesto las desigualdades en el mundo, sino que también las amplió.

“Tanta gente ha sufrido durante la COVID-19, pero algunas personas se han hecho fantásticamente ricas durante este mismo periodo. (...) Los ricos se han hecho más ricos; los pobres se han hecho más pobres. Los países ricos han podido gastar 50.000 millones de dólares adicionales durante la pandemia porque pueden tomar créditos a bajas tasas de interés y porque son dueños de los bancos centrales que manejan las monedas globales: el dólar, euro, yen, la libra inglesa y otras”, expuso ante la Semana de la Industria, organizada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Por otro lado, en países andinos y caribeños, según explica, se ha perdido entre 20% y 30% de su PBI por la paralización del turismo.

Asimismo, cuestionó que el G7 haya vuelto a formular promesas recientemente para aliviar la situación de los países más necesitados.

“Muchas palabras bonitas, grandes frases y hasta reiteraron una promesa que hicieron en 2009 por la secretaria de Estado de Estados Unidos de ese momento, Hillary Clinton, que dijo que los países ricos iban a ayudar a los pobres con 100.000 millones de dólares anuales de financiamiento para luchar contra el cambio climático y que este fondo iba a comenzar a desembolsarse por lo menos en 2020, pero pasó y los 100.000 millones de dólares no aparecieron por ninguna parte”, expresó. En esa línea, añade que el G7 no se disculpó por no cumplir con su promesa y no explicaron cómo iban a ejecutarlo.

Sachs señala que se necesita un acuerdo financiero mundial que asegure que el capital fluya de los países ricos a los pobres, y que este mayor flujo de inversiones debe financiar una transformación fundamental que se necesita para crear un desarrollo sostenible, cerrando brechas, impulsando el acceso a salud, protección social y que se den condiciones de vida digna, dejando de depender de combustibles fósiles y aprovechando las energías renovables, principalmente.

“Los ricos, en lugar de ser solidarios con el mundo en desarrollo, han sido avaros y no han cumplido con sus obligaciones. Se han creado refugios fiscales donde pueden escapar las corporaciones como las que operan en el Perú y que evitan que el Gobierno pueda financiar esta estructura porque los capitales fugan”, apuntó.

Finalmente, sostuvo que se necesita un nuevo sistema fiscal que permita que el Perú y otros países accedan a capitales a largo plazo y bajas tasas de interés para poder financiar el uso de energías renovables y detener la contaminación de nuestro suelo.