Dólar cerró con nuevo récord, mientras que el BCRP vendió US$ 2 millones

Un nuevo récord histórico registró el dólar, luego de cerrar la jornada de ayer en S/ 3,954. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tuvo que vender de manera directa un total de US$ 2 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,9550 por billete verde. De esta forma la divisa estadounidense ha experimentado un aumento de 1,49% en esta semana. En las casas de cambio, el dólar se ubicó en S/ 3,92 la compra y S/ 3,97 la venta.

Precisamente, el BCRP señaló este viernes que en lo que va del año se ha ofertado un total de US$ 10,4 mil millones en el mercado cambiario mediante ventas spot. De este monto, US$ 4 mil 400 millones se ofrecieron mediante ventas en el mercado spot; mientras que los US$ 6 mil millones restantes fueron producto de colocaciones netas de derivados cambiarios.

No obstante, estos esfuerzos no habrían sido suficientes para detener el alto vuelo que el billete verde tomó desde hace dos semanas.

Kurt Burneo, investigador de Centrum Católica, precisó que un tipo de cambio a S/ 3,93 no se sustenta, más aún cuando no cambiaron los fundamentos macro. “Contenerlo causó pérdida de US$ 7.249 millones (de las) RIN desde abril. ¿Por qué? Intencional alargue fin de la segunda vuelta”, aseveró.

“Absurdos pitonisos diarios de catástrofes por venir en medios, dañan expectativas”, cuestionó el economista.

En la víspera, el exjefe del INEI Farid Matuk acusó al BCRP de haberse puesto de costado y dejar que el dólar suba en las últimas semanas. “Hubo una actitud entre displicente y cómplice del Banco Central”, sentenció.