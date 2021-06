Velarde descarta continuar en el BCRP con nuevo gobierno

Con la llegada de un nuevo gobierno, siempre hay incertidumbre sobre lo que pasará con los altos cargas de las distintas entidades, sobre todo con aquellas que buscan la estabilidad económica del país.

Ante ello, al ser consultado por la prensa, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló que no aceptaría continuar en el cargo si el nuevo gobernante se lo solicite, pues considera que ya estuvo mucho tiempo liderando la entidad monetaria.

“Este no sé si será mi último reporte de inflación, me parece que es el penúltimo. Los presidentes nuevos, o nuevo gobierno que han asumido el Banco Central entran entre septiembre y noviembre, yo entré en octubre. No (sobre si se quedará), ya estuve un tiempo bastante largo, podría quedarme un tiempo hasta que nombren al nuevo presidente , pero sería una cuestión de meses”, manifestó Velarde durante la presentación del reporte inflación.

Es importante recordar que Velarde lidera el BCRP desde octubre del 2006, siendo ratificado por varios gobiernos.

