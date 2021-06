Recomiendan priorizar uso de fondos de AFP en el pago de deudas

Desde el 27 de mayo, miles de afiliados enviaron sus solicitudes para retirar hasta cuatro UIT (S/ 17.600) de sus fondos de pensiones, tal como lo aprobó por insistencia el Congreso, el pasado 6 de mayo.

El desembolso será de forma gradual y en tres etapas. El primero de ellos se iniciará a fines de este mes, conforme al plazo máximo de 30 días calendario , contados desde la fecha en que se presentó el pedido.

Si bien este excedente significa un alivio para muchos hogares que han atravesado problemas económicos debido a la crisis sanitaria, una mala administración de este dinero podría profundizar más la situación crítica.

Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, recomendó que las familias prioricen nivelar sus finanzas personales como deudas u otro tipo de pagos. Si no existiese apuro alguno, entonces se recomienda invertir o ahorrar. “Se debe considerar que se trata de un dinero pensado para jubilación. No hay que perder su objetivo a largo plazo”, señaló el experto en referencia a los ahorros como “los más recomendables”, depósito a largo plazo, en una financiera o en un banco “antes que apostar por la Bolsa de Valores por su alta volatilidad”. En caso de que el afiliado no opte por alguna de las dos alternativas, Carrillo sugirió utilizarlo aunque no de manera exagerada porque perdería su “carácter ahorrativo”.

Datos

Virtual. El trámite se realizará de manera totalmente digital. El proceso es válido para las personas que residen en el Perú y en el extranjero.

Plazo. Desde mañana hasta el lunes, los afiliados cuyo DNI termina en 8 iniciarán su solicitud.

