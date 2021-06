Juan José Marthans: “Si Pedro Castillo escucha a Francke y separa a Cerrón, habrá un gran paso para el desarrollo del país”

¿Cómo afecta a la economía del país que aún el JNE no proclame al nuevo presidente?

Muchísimo. El Perú en el 2021 se tipificará por una dualidad de potenciales resultados en la recuperación económica, antes del pronunciamiento del JNE de quién es nuestro nuevo presidente y en función de lo que anuncie en los siguientes meses.

Muy importante ello...

Así es. Inmediatamente después tiene que haber una conducción de acciones muy rápidas, efectistas, para aminorar los fuertes niveles de incertidumbre que existe en el país.

¿Y qué debe anunciar?

El presidente electo debe comunicar quién es su nuevo jefe de gabinete y, por lo menos, quién será su ministro de Economía. Establecido ello se darán derroteros suficientes para que en el frente empresarial y en el internacional, que nos observa con muchísimo cuidado, puedan dirimir si la orientación de política económica en el Perú es lo apropiado. Esto es sumamente importante porque en los últimos nueve años el Perú tiene una característica fundamental, su nivel de calificación de riesgo soberano a nivel internacional se mantiene incólume, es decir cómo nos evalúan los inversionistas del exterior en términos de nuestro comportamiento económico y financiero. Eso no se deterioró y sigue en BBB+ que se mantiene desde el 2003.

¿Qué indica la calificación?

Denota que el Perú es una de las pocas economías de la región que se da el lujo, no obstante la inestabilidad política, desastres naturales y la pandemia, una de las pocas economías en la región y el mundo que no fue deteriorada en su calificación de riesgo soberano. Solo Uruguay en América Latina dispone de esta ventaja. No obstante los choques externos e internos, la economía del Perú es tipificada como la de mayor resiliencia en el mundo. Si en los próximos meses, tras proclamarse un nuevo jefe de Estado, los anuncios son apropiados, estoy seguro de que las tres calificadoras de riesgo más importantes: Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s, van a reafirmar la calificación del Perú, lo cual sería importantísimo, porque no se podría luchar contra la pobreza si no se mantiene esta calificación. Si se pierde, el nuevo gobierno tendrá dificultades para desarrollar políticas de carácter social y otras que demanden mayor inversión.

Pedro Francke, integrante del equipo de Perú Libre, se reunió con representantes de bancos y se conoce por los reportes que hay tranquilidad en los agentes económicos porque aseguró respeto a cada centavo de los ahorros en bancos, cajas y AFP, además de que se respetará el derecho a la propiedad, la autonomía del Banco Central, entre otros. ¿Qué le parece este acercamiento?

Me parece importante, una buena señal de lo que significa la percepción del Perú a nivel internacional, y es sustancial si queremos seguir creciendo. Porque solo tenemos dos alternativas.

¿Cuáles?

Una de ellas, por ejemplo, que ha reseñado el señor (Vladimir) Cerrón, donde hay control de precios, donde nos aislamos del mundo, donde hay limitación a las importaciones, donde hay estatización, donde el proceso de control genera escasez, pobreza, desempleo, desconcierto. Es decir, la propuesta del señor Cerrón no difiere mucho de la del primer gobierno del señor Alan García y, para los que tienen buena memoria, ese fue uno de los gobiernos más desastrosos en la historia del país en materia económica, con hiperinflación, desempleo, pobreza, corrupción. Esa es la propuesta del señor Cerrón.

¿Y cuál es la otra propuesta?

Es una mucho más inteligente, la de respetar los logros en materia macroeconómica para construir desarrollo y redistribuir riqueza. Esa es la posición, que interpreto, tiene y genera el señor Francke para el bien de todos los peruanos. Si es que el señor Pedro Castillo escucha al señor Francke, separa al señor Cerrón, habrá un gran paso para el desarrollo del país. No es necesario entrar a propuestas trasnochadas como la del señor Cerrón, además esas generan más desigualdad y más pobreza, que está demostrado en todo el mundo.

