Petróleo: crudo de Texas abre con un alza del 1,16%, hasta los 71,70 dólares

Los precios del petróleo subieron este martes 15 de junio, manteniéndose cerca de máximos de varios años en medio del optimismo respecto a que la demanda se recuperará rápidamente en el segundo semestre, informó Reuters.

A las 10.28 GMT, el crudo Brent ganaba US$ 0,52, o 0,7%, a US$ 73,38 por barril, cerca de un máximo no visto desde fines de abril de 2019. El West Texas Intermediate (WTI) subía US$ 0,49, o 0,7%, a US$ 71,37 el barril, cerca de su cota más alta en 32 meses.

“Consideramos que las continuas buenas noticias en el frente de la demanda y el optimismo en los mercados financieros son las razones clave del último repunte”, manifestó Commerzbank.

El jefe de la correduría Vitol, empresa holandesa de comercialización de energía y materias primas, prevé que los precios del petróleo se muevan entre US$ 70 y US$ 80 el barril este año, debido a las expectativas de que OPEP+ se apegue a sus objetivos de suministro.

“Hemos tenido esas reducciones de inventarios durante un par de meses, el mercado se dirige en la dirección correcta (...) mi impresión es que no se trata de un superciclo”, dijo Russell Hardy en la Cumbre Global de Materias Primas de FT.

OPEP alivia la demanda

Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) junto con grandes productores, incluida Rusia, un grupo conocido como OPEP+, han ido reduciendo gradualmente los recortes a su producción en los últimos meses.

“El continuo déficit de suministro está garantizado para los próximos seis meses, incluso si la OPEP y sus diez aliados deciden aliviar aún más las restricciones al bombeo después de julio para satisfacer al menos parte de la creciente demanda”, dijo la corredora PVM Oil.

Los inversores y operadores también están observando el resultado de una reunión de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos que comienza más tarde el martes, en busca de señales sobre cuándo comenzará a reducir el estímulo monetario, acotó.

