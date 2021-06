Exportaciones de leche evaporada en caída libre desde enero

Perú exportó 6 millones 585 mil 993 kilos de leche evaporada, por un valor FOB de US$ 10 millones 31 mil 935, entre enero y mayo del 2021. Ello representó un notable descenso frente a similar periodo del 2020, cuando se alcanzaron los 25 millones 253 mil 498 kilos exportados por US$ 31 millones 961 mil 768, informó Agrodata Perú.

De acuerdo a un informe recogido por el portal Agraria.pe, el principal destino de estos envíos en el periodo correspondiente a 2021 fue Chile, donde se lograron colocaciones por US$ 3 millones 829 mil 581, equivalentes al 38% del total de envíos.

A continuación, se ubicaron Bolivia, con US$ 1 millón 228 mil 933; República Dominicana, con US$ 1 millón 385 mil 328; Bahamas, con US$ 806.484; Estados Unidos, con US$ 487.503; San Cristóbal y Nieves, con US$ 465.967; Trinidad y Tobago, con US$ 355.871, entre otros.

Entre las principales empresas exportadoras del rubro estuvo Leche Gloria SA, con ventas por US$ 4 millones 959 mil; Nestlé Perú SA, con US$ 3 millones 763 mil; Export y Import e Inversiones William EIRL, con US$ 631.000, y otros con montos menores.

Agalep: más de 30.000 ganaderos lecheros a punto de quebrar

De acuerdo con la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep), la ganadería productora de leche en el país tiene presencia en las 24 regiones, con más de 450.000 participantes, ubicados principalmente en la sierra.

Clímaco Cárdenas, presidente de la organización, advirtió que más de 30.000 ganaderos, sobre todo de la costa, están a punto de quebrar; mientras que cerca de 3.000 familias liquidaron el negocio como resultado del “incremento de precios de los principales alimentos del ganado y el congelamiento de precios que pagan las tres industrias lecheras que no permiten que el libre mercado funcione en el Perú en esta importante cadena productiva”.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía de La República y recibe todas las semanas las notas de nuestro suplemento dominical en tu correo electrónico.