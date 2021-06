Las mujeres ganan S/ 315 menos que los hombres

Desde abril del año pasado hasta marzo del presente, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) observó que el ingreso promedio de las mujeres fue de S/ 1.112, mientras que el de los varones fue de S/ 1.427 , lo cual refleja que existe una brecha de género salarial de S/ 315,5.

Si bien el informe Estadísticas con Enfoque de Género del INEI detalla que la brecha se redujo comparada con el año previo al Covid-19 –cuando fue de S/ 495–, la situación no deja de ser alarmante, según la investigadora laboral Alejandra Dinegro.

“Antes de la pandemia ya existía una situación complicada para las mujeres: en el sector urbano con empleos informales y en el rural con trabajos poco o no remunerados”, resume.

La especialista recuerda que el BID colocó al Perú en el segundo lugar de la región con una tasa del 67% en participación laboral femenina poco antes de la crisis sanitaria; sin embargo, los trabajos en los que se desenvolvían ya estaban precarizados y no bien remunerados: el 57,3% de mujeres empleadas operaba en condiciones vulnerables contra un 44,6% de los varones.

Ya con el nuevo coronavirus, el INEI precisa que de los 2,2 millones de empleos perdidos en el 2020, aproximadamente 1,3 millones estaban ocupados por mujeres, y durante el último trimestre móvil febrero-marzo-abril, las féminas ocuparon el 33% del empleo adecuado frente al 66,7% de los hombres (ver infografía).

Trecho por correr

Respecto a la brecha salarial, Dinegro señaló que si bien contamos con la ley que prohíbe la discriminación remunerativa, se carece de un modelo para medir y cuantificar el resultado e impacto de los objetivos que se trazaron .

“Hecha la ley, hecha la trampa. La ley solicita un mecanismo de igualdad salarial entre hombres y mujeres, pero sabemos que gran parte de los sectores en el país oferta mano de obra feminizada: servicios, salud, trabajadoras del hogar... que son sectores que no cuentan con capacitación y rozan con la informalidad. Entonces un proyecto que trate de igualdad salarial y no tome en cuenta la coyuntura es más declarativo y político y no tan efectivo si la práctica no recoge la realidad”, asevera.

Dinegro sostiene que tras aprobarse en el 2019 la Política Nacional de Igualdad de Género y en el 2020, el Plan Estratégico para complementar los problemas estructurales de la mujer, se deben adoptar las políticas a la coyuntura actual y así promover el empleo femenino con prácticas laborales inclusivas, políticas inteligentes que desplieguen un continuo monitoreo y una mayor articulación entre sectores sociales.

Por ejemplo, ampliando los horarios de atención en CunaMás para alentar la reinserción laboral de las mujeres y que puedan capacitarse para obtener salarios acordes con su formación.

Más desbalance

Durante el primer trimestre de este año, el INEI anota que la tasa de actividad laboral de los hombres se ubicó en 79,9% (0,7% más que en el mismo periodo del 2020), mientras que la de las mujeres fue de 61,0% (un descenso de 1,2%).

A ello se le suman las estimaciones recientes del BID: solo el 56% de las mujeres con tres niños o más a su cargo participa en el mercado laboral, contra un 89% de hombres con la misma cantidad de hijos.

Y respecto a las brechas salariales, el grupo etario femenino menor de 25 años actualmente recibe S/ 756 (12,1% menos que en el 2020), mientras que sus similares masculinos obtienen S/ 936 (ver infografía de los otros grupos).

Datos

Detalles. Por cada S/ 100 ganados por un hombre, una mujer con las mismas calificaciones y características ganaba S/ 74,10 antes del Covid-19, según el BID.

Rango. Cuatro de cada cinco mujeres trabajadoras se desempeñan en los sectores más golpeados por la pandemia: comercio y servicios.

