EE. UU.: plan de infraestructura de Biden no logra acuerdo en el Congreso

De acuerdo con medios internacionales, la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos no han alcanzado un acuerdo sobre el gigantesco plan de infraestructuras de Joe Biden.

El 31 de marzo, el presidente demócrata proponía invertir unos dos billones de dólares en infraestructura en ocho años para crear “millones de empleos” bien pagados en Estados Unidos y permanecer como la primera potencia mundial por delante de China.

El jefe de Estado también quería que este plan permitiera luchar contra el cambio climático; sin embargo, los republicanos no estuvieron de acuerdo con esta definición de infraestructura, un término que ven de forma más tradicional en referencia a rutas o puentes, extendido a internet de alta velocidad. Algunos demócratas manifestaron la misma postura.

Este jueves 10 de junio, un grupo de 10 senadores republicanos y demócratas anunció un acuerdo sobre un plan “realista” de infraestructura por US$ 1,2 billones en ocho años, con un enfoque tradicional y ya no los US$ 1,7 billones que proponía Biden.

Aunque la propuesta significó una esperanza para un mandatario que busca el consenso, los progresistas se alarmaron.

La iniciativa no implicaba alzas de impuestos como la del mandatario, algo a lo que los republicanos se opusieron completamente.

Biden pretendía subir el impuesto a la renta corporativa de 21% a 28% para financiar el proyecto; no obstante, luego se mostró dispuesto a negociar estos porcentajes en busca de llegar a un acuerdo.

