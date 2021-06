Envíos de superfoods peruanos crecieron 11,9% en el 2020

Durante el 2020, el envío peruano de superfoods -entre los que resalta la palta hass, arándanos, kión, entre otros- registró un crecimiento del 11,9% respecto al 2019, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Al respecto, ComexPerú refirió que, en general, el año pasado, el Perú logró ocupar los primeros lugares de exportadores mundiales de casi todos estos productos gracias, en parte, a “nuestra política de fronteras abiertas, que se ha traducido en la búsqueda continua de nuevos mercados y la firma de múltiples acuerdos comerciales. Sin estas medidas, la industria de los superfoods no podría haber mantenido su dinamismo. Trabajemos para continuar con esta tendencia”, manifestó Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos del gremio empresarial.

Cabe indicar que durante el año pasado, los superalimentos peruanos que lideraron las exportaciones de esos productos fueron tres: las uvas, los arándanos y las paltas, que sumaron envíos por 1.044 millones de dólares, 986 millones de dólares y 756 millones de dólares, respectivamente. Asimismo, otros productos que destacaron fueron el cacao, los espárragos, la quinua y el jengibre, que formaron parte del top 10.

Entre estos resaltó el jengibre, cuyas exportaciones crecieron un 155% respecto de 2019, uno de los aumentos más importantes entre todas las exportaciones peruanas.

Tendencia

En los últimos años algunos productos han sido notoriamente más demandados, muestra de ello es el crecimiento de las exportaciones de superfrutas, las cuales, en 2007, representaban un 23,5% del total, mientras que en 2020 representaron un 72,2%.

“Por el contrario, la participación de las superhortalizas ha disminuido del 65,3% de las exportaciones al inicio del periodo a un 16,3% el año pasado. El resto de los subgrupos cuenta con una participación mucho menor, si bien resalta el crecimiento histórico de los granos y tubérculos, raíces y legumbres”, anotó Zacnich.

Respecto a los destinos de los superalimentos en 2020, Estados Unidos se ubicó como el principal comprador de dichos productos al Perú, con envíos por un valor de US$ 1,981 millones, un 10% más respecto de 2019. En segundo lugar, se ubicó Países Bajos, con US$ 993 millones (+15.8%). El top 5 es completado por España (US$ 391 millones; +13.9%), Reino Unido (US$ 287 millones; +0.2%) y China (US$ 157 millones; +1.8%).