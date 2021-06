Niegan salvaguardias a las prendas traídas de Asia

La comisión multisectorial que debía resolver la implementación de un salvaguardias textil a las prendas importadas de Asia, conformada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Ministerio de la Producción (Produce) y el Ministerio de Economía (MEF), decidió no otorgar la valla arancelaria, tras considerar que el informe presentado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) no demostraba la existencia práctica de “una amenaza para la producción nacional”.

De esta forma, el Gobierno concluyó, a través del Decreto Supremo N°008-2021-MINCETUR, que no existía la información mínima necesaria “de una proporción importante de los productores nacionales de confecciones” para aplicar el salvaguardias, según lo establecido en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta decisión política generó malestar entre los productores locales, en especial de Gamarra.

“La comisión del Indecopi ha hecho una interpretación de la norma, donde se dice que se necesita la data de, por lo menos, el 50% de la empresa nacional. Una industria atomizada, no organizada, que según el propio Indecopi ya no puede competir con las importaciones. Es imposible contar con esa data, son casi medio millón de empresas, el 99% micro. Pero para emitir las salvaguardias provisionales no fue necesaria”, advirtió Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú.

Anuncian movilizaciones.

