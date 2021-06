El mensaje de la calle para el próximo Gobierno

Los peruanos y peruanas acudimos a las urnas para elegir democráticamente quién tomará las riendas del país durante los próximos cinco años.

Así, cerramos una convulsa espera en la que se presentaron dos opciones: la reestructuración del modelo económico en manos del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo; y la reingeniería sin despeinar el sistema vigente, a cargo de Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Al cierre de esta nota, surgía un empate técnico, según Ipsos para América y Canal N.

La República recogió los pedidos de un puñado de ciudadanos de a pie para que, sin distinguir quién triunfe en los comicios, escuche realmente lo que la calle exige y no desviarnos del proceso de recuperación tras más de un año de pandemia.

Focalizar el apoyo monetario

Nadiezhda Jumpa, egresada universitaria

Mi expectativa es que llegue un Gobierno inclusivo, que realmente se preocupe por las necesidades de la población y no solo en sus intereses personales. Un Gobierno que realmente combata la corrupción y esté abierto al diálogo.

Para la reactivación de la economía familiar, apostar por los bonos, porque así las familias podrán comprar al pequeño comerciante y el dinero comienza a moverse, pero que les den a los ciudadanos que realmente lo necesitan, no dar por dar. Además de mecanismos de empleo a corto plazo y no solo incentivos a las empresas.

Velar por el pequeño empresario

Josué Ramos, trabajador independiente

Por el lado económico, pediría que hagan caso a las microempresas, ya que mucha gente ha perdido sus negocios a causa de la pandemia y los que más se benefician son las grandes empresas como supermercados que inclusive son de otros países, ni siquiera de Perú mismo, y a los pequeños negocios que la mayoría tiene no les dan prioridad.

También deben ayudar a los ambulantes, que el Estado los acompañe en su formalización, y por ejemplo los emolienteros que ya tienen registro que sean respetados en cada espacio público asignado.

Agilizar el proceso de vacunación

Fernando Torres, comunicador

No cargo muchas expectativas de ninguno de los candidatos, pero creo que, gane quien gane, debería priorizar la vacunación tanto pública como privada para que llegue a más personas, y así la gente pueda salir a trabajar y se pueda reactivar la economía. Sigue siendo un círculo vicioso: si no hay salud, no se puede salir a trabajar, y sin trabajo, no se come.

El primer pilar que debe apuntar el próximo Gobierno es la salud para poder todos estar protegidos y salir a trabajar tranquilos con las oportunidades que podamos conseguir o las que nos merecemos.

Confianza al sector privado

Pámela Arroyo, estudiante universitaria

Sin importar qué candidato gane en la segunda vuelta, este debe acelerar el proceso de vacunación contra el Covid-19 para poder tener una reactivación económica más rápida y segura.

En paralelo, debe brindar confianza a las empresas privadas para que inviertan en el Perú y así generar más empleo y estabilidad monetaria en los hogares.

Sin dejar de lado que el candidato electo debe dar facilidades de préstamos a las pymes y mypes para que puedan reactivarse, especialmente a los sectores más afectados como turismo o cultura.

Apostar por incentivos siempre

Katerine Soldevilla, estudiante universitaria

Brindar mayores oportunidades a los estudiantes para que accedan a una educación superior de calidad y puedan insertarse en el mercado laboral. Además, nos encontramos inmersos en la creación de diferentes emprendimientos debido a la necesidad, creatividad y perseverancia de los peruanos en la pandemia.

Con base en ello, el Gobierno tiene que facilitar préstamos y capacitación constante. Por último, gestionar bonos, alimentos y medicinas para las familias más vulnerables.

Fortalecer protección en salud

Áurea Rojas, servidora pública

Un objetivo relevante es fortalecer el sistema de salud pública con la intención de que los servicios médicos ofrecidos por el Estado se brinden de forma oportuna, aminorando así la afectación económica que pudiera implicar un gasto médico para una familia.

Y en aras de estimular la generación de empleo, el Gobierno debería promover una buena cultura del emprendimiento y crear un ambiente propicio para la formalización a través de beneficios fiscales que hagan atractiva la creación de más mypes.

Un plan a la altura de la gente

Sonny García, estudiante y trabajador

Las expectativas que tengo en este nuevo Gobierno es que prevalezca el desarrollo en el sector educativo, laboral y económico, ya que no encontramos una estabilidad como para sentirnos orgullosos de estos pilares importantes que hacen crecer nuestro país.

Sin distinguir quién gane, debe tener un plan bien estructurado proponiendo más puestos de trabajo porque la pandemia ha tocado cada hogar, dejando a muchas familias endeudadas y sin ingresos por aplicarles la suspensión perfecta de labores.

Empoderar al agro y mypes

Naislett Echavarría, trabajadora dependiente

El nuevo Gobierno debe garantizar el seguimiento al plan de acción actual de vacunación, la atención y tratamiento médico universal y oportuno ante nuevos casos de contagio. Por otro lado, empoderar al sector agrícola y asegurar la permanencia de las mypes en el mercado, otorgándole facilidades tributarias, como las que se les da a las grandes transnacionales.

El reparto de bonos a familias de bajos recursos y atacar el bajo porcentaje de trabajadores en planilla debe ser otra responsabilidad a tomar.