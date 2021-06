Gerónimo López: “Los trabajadores decimos no al retorno al pasado y a la continuación del modelo”

Después de la salud pública, la economía y el empleo han sido severamente castigados por la pandemia pero, en opinión de la CGTP, tan dañino ha sido el actual modelo económico a lo largo de los últimos 30 años.

¿Cuál es la expectativa que tienen los trabajadores frente al nuevo gobierno?

La expectativa que tenemos es la de cambio. Cambio al continuismo del modelo económico neoliberal que ha traído consecuencias graves para los trabajadores. Los trabajadores no olvidamos que en la época del fujimorismo fue un gobierno autoritario, que implementó una reforma laboral que precarizó las condiciones de trabajo y que además redujo las remuneraciones.

¿Por qué, desde la mirada del trabajador, se recuerda con tanta amargura esa etapa?

Por que se desconocieron beneficios colectivos de los trabajadores, se estableció una legislación laboral que permitió el despido individual y colectivo de millones de trabajadores. También se estableció el despido arbitrario, se limitó las actividades sindicales, un poco más y desaparecen porque su política era eliminar justamente a los sindicatos. Se privatizó, en la práctica, EsSalud a través de las AFP.

Han transcurrido 20 años desde el fin de ese gobierno, ¿en qué condiciones se encuentran los trabajadores?

Estamos en peores condiciones, no olvidemos que el fujimorismo implementó más de 40 modalidades de contratación, a través de lo cual los empresarios continúan haciendo abusos a través de la tercerización, a través de las services. En esa línea, estamos seguros que la candidata Keiko Fujimori es la continuación de este modelo económico neoliberal explotador de los trabajadores. Estamos seguro que va a flexibilizar el empleo y el costo de contratación de los trabajadores lo reduciría, eso quiere decir mayor flexibilización de mano barata. Para nosotros y creo que para todos queda claro los empresarios agrupados en la Confiep son los que vienen haciendo hasta lo imposible para que gane su candidata y mantener así sus privilegios.

Aún así, de acuerdo con las encuestas, todo está muy parejo.

En el Perú, además de la precarización del empleo, hemos sido testigos del saqueo de nuestros recursos naturales, no se ha respetado el medio ambiente ni la propiedad de los campesinos, hay empresas que debido a la estabilidad tributaria no pagan impuestos. Todo eso se sigue dando, y nosotros los trabajadores lo hemos vivido durante los 10 años del gobierno de Fujimori pero la juventud desconoce toda esa arremetida antilaboral, esa implementación de una política autoritaria que un poco más y desaparecen los sindicatos . Eso no lo conoce la juventud de hoy por eso es importante que los jóvenes hagan un trabajo de reflexión. Nosotros tenemos la moral suficiente para decirles lo que va a pasar porque lo hemos vivido.

¿Se refiere, además de lo señalado a la política de privatizaciones?

Nosotros no olvidamos que se privatizó cerca de 238 empresas como los lotes petroleros y la refinería La Pampilla de Petroperú, los asentamientos mineros como Minero Perú, Centromin, Hierro Perú, o el caso de la Telefónica y muchas otras empresas. Se despidieron a casi 2 millones y medio de trabajadores del Estado producto de las privatizaciones. Todo eso nosotros no podemos pasarlo por alto y la juventud tiene que enterarse y reflexionar en esta segunda vuelta electoral.

A la fecha muchos de estos trabajadores siguen luchando en las calles por una reivindicación.

Lo que hizo el fujimorismo fue eliminar la negociación colectiva por rama de actividad. El único que la conservó es la construcción civil pero también la tenían antes los portuarios, el sector minero, y otras federaciones. En el año 1996, cuando era ministro Jorge González Izquierdo, que ahora aparece mucho en televisión, él anuló la negociación colectiva en construcción civil porque con su lógica era que anulándola debilitaba y desaparecía la federación de construcción civil en el Perú y, por ende, a la CGTP. No dudaron inclusive en asesinar a Pedro Huilca, eso lo sabemos bien los trabajadores. Pero construcción civil volvió a recuperar la negociación colectiva no solo en la lucha permanente en las calles sino también en la lucha legal, a través, del Poder Judicial ya con el gobierno de Toledo. Por eso nosotros los trabajadores decimos no al retorno al pasado y a la continuación de ese modelo económico neoliberal que ha traído consecuencias graves no solo para los trabajadores sino para todo el pueblo peruano.

¿Creen que el problema central es el modelo?

Sí, porque es un modelo excluyente, que en la práctica no solo es explotador, que anula derechos laborales sino que se apropia de las propiedades y tierras de los campesinos, que permite que se sigan llevando nuestros recursos naturales a precio regalado. Tenemos la gasolina más cara en América Latina y ¿quién monopoliza?, muchos dicen Petroperú pero es Repsol quien en la práctica tiene el monopolio y hacen lo que quieren y cuando quiere con el precio de la gasolina. Pasa lo mismo con el gas de Camisea, tenemos el gas más caro casi a S/ 50 y los trabajadores con un sueldo mínimo que no alcanza para nada, ahora mismo con la pandemia que estamos atravesando hay cientos de miles de trabajadores fallecidos. Los empresarios no han garantizado los protocolos y mucho menos les ha interesado la vida y la salud de los trabajadores, solo sus ganancias. Entonces nosotros como trabajadores tenemos definida nuestra posición y nuestra posición es el cambio y el cambio significa votar por Pedro Castillo.

¿Para ustedes estos cambios deben darse en el marco de una nueva Constitución?

Creo que el país necesita hacer una profunda reforma y eso pasa por lo que exige el pueblo que es una nueva Constitución. Evidentemente, para ello, debe convocarse a un referéndum nacional para una Asamblea Constituyente y que se elabore una nueva Constitución con participación popular, que participen los trabajadores, los sectores populares, los campesinos; de igual manera las universidades, los colegios profesionales. Pero el cambio pasa por una nueva Constitución para acabar con este modelo económico. Debe implementarse un nuevo modelo que tenga por delante a la persona humana, no como la Constitución actual, que pone por delante el capital, por eso que no les interesa la educación, la salud y mucho menos la calidad de vida de los trabajadores. La Constitución actual anuló el capítulo laboral que se contemplaba en la anterior.

Hacia adelante, ¿una ley general del trabajo sería un objetivo a corto plazo?

El único país no cuenta con una ley general de trabajo o un código de trabajo, hasta Bolivia. Estamos en esta situación a pesar que se estuvo debatiendo, se presentó un proyecto, se discutió en el Congreso y lamentablemente, hubo un 5% que no se pudo consensuar pero el Congreso quien debió definir ese tema. Actualmente, el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) está suspendido o no funciona hace 4 años, no hay diálogo social en el país porque el gobierno a través de sus representantes, llámese los ministros de Trabajo, hacen alianzas con el grupo de poder económico, es decir, la Confiep, para seguir imponiendo política antilaborales, políticas de explotación. Ellos ahora se han juntado todos, los grandes medios de comunicación, los empresarios y algunos políticos tradicionales que están acostumbrados a vivir del erario nacional y están comprometidos en impedir el cambio. Evidentemente, los trabajadores no estamos de acuerdo con eso.