Estados Unidos defenderá impuesto global a empresas de 15% en cumbre del G7

Estados Unidos defenderá su propuesta de consensuar un impuesto mínimo global para las grandes corporaciones de al menos el 15% durante su participación en el G7 que se celebra este viernes 4 y sábado 5 de junio en Londres de manera presencial.

La encargada de dicha tarea recae en la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, quien intentará convencer a los ministros de Finanzas del G7 (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón más la UE) de elevar la recaudación y fomentar un campo de juego equilibrado a nivel fiscal.

“La secretaria reforzará el compromiso de EE. UU. con las prioridades políticas destinadas a promover la recuperación global tras la pandemia, entre ellas las medidas de apoyo fiscal, y el acceso y distribución de las vacunas”, indicó el Tesoro en un comunicado.

En mayo, el Tesoro había apuntado que la cifra del 15% es una base para continuar con las conversaciones a fin de acordar incluso una tasa impositiva superior.

En aquel momento, Yellen indicó que debe crearse un ambiente de colaboración entre los países para mantener las bases impositivas y garantizar que la tasa a las corporaciones sea “justa” y responda a las necesidades de la economía del siglo XXI.

Durante el encuentro, no solo se discutirá el impuesto mínimo de sociedades, también estará en debate una “tasa digital” que se pueda aplicar a las grandes tecnológicas que operan virtualmente en países donde no pagan impuestos al no tener sede física y la necesidad de invertir en infraestructura sostenible para hacer frente a los desafíos de la crisis climática.

El Departamento del Tesoro estadounidense explicó que durante las conversaciones ha manifestado su creencia en que “la arquitectura impositiva internacional” debe estabilizarse y que el campo de juego global debe ser justo.

Con información de EFE.