A 30 años de la privatización, mal negocio para el Estado y sus intereses

En 1992, y como parte de la política de privatización de las empresas del Estado instaurada en el fujimorismo, Solgas fue transferida al sector privado por medio del mecanismo de subasta en la Bolsa de Valores.

La Compañía Peruana de Gas (Solgas), propiedad de Petroperú, en ese momento facturaba US$ 40 millones y reportaba utilidades anuales de US$ 2 millones. Contaba, además, con 9 plantas de envasado a nivel nacional y solo el edificio ubicado en la cruce de las avenidas Javier Prado con Aviación tenía un seguro de US$ 5 millones; no obstante, toda la empresa fue vendida a US$ 7 millones al consorcio chileno Lipigas.

Tres años después, Solgas es comprada por Repsol, que pagó US$ 50 millones, y en 2015 vuelve a ser vendida esta vez a Abastible, filial del grupo de empresas Copec S.A. de Chile, que pagó US$ 232 millones.

Solgas tan solo fue uno de los activos privatizados a Petroperú , entre los que sobresalen la refinería La Pampilla, los lotes petroleros y los terminales.

Es importante precisar que el proceso de privatización fragmentada al que fue sometida la petrolera estatal fue detenido gracias a la gesta de diversos actores sociales, entre trabajadores tanto petroleros como de otros sectores, congresistas y la sociedad civil.

Transferencia de riqueza

El proceso de privatización de las empresas estatales, recuerda Jorge Manco Zaconetti, investigador de la UNMSM, fue parte de una reforma estructural importante bajo presión de los organismos multilaterales para que el país, luego de la debacle económica del primer gobierno de Alan García, vuelva a tener crédito y sea elegible; es decir, para que no sea un paria financiero.

“Como no teníamos reservas internacionales netas, y no había cómo pagar planilla, Fujimori necesitaba tener la nota aprobatoria de las multilaterales. Allí empezó la privatización, sin mayor planeamiento estratégico y, como se dijo alguna vez, por aquellos años, la tónica era privatizar una empresa por semana. Las consecuencias se pagan hoy porque desde el punto de vista económico se trató de la transferencia de riqueza desde el Estado hacia el capital privado”, lamentó.

La minería a su mínima expresión

“La actividad minera hoy sería más vigorosa de haberle dado un objetivo claro y sin corrupción. Seríamos líderes en producción, no de concentrados, sino de productos con valor agregado”, asevera Luis Castillo Carlos, ex secretario general de la Federación Nacional Minera, que considera que el proceso de privatización de las unidades mineras, así como del resto de empresas públicas, fue un acto lesivo para el país.

Anota que solo en el caso de lo que fue el gran complejo de La Oroya, unidad que pertenecía a la desaparecida Centromín, se tenían 9 minas: Casapalca, Cobriza, Cerro de Pasco, Morococha, San Cristóbal, Andaychagua, Mahr Túnel, Yauricocha y Chumpe, que aportaban con el mineral para el complejo. En su conjunto, Centromín generaba empleo para 19.500 trabajadores. Hoy, esa masa laboral no llega ni a 2.000 personas.

Entre las principales minas privatizadas también tenemos a Antamina, Yanacocha, Tintaya y Cerro Verde. Al respecto, Manco Zaconetti anota que lo más importante que el país perdió con esta operación fue la renta minera. Cita como ejemplo el caso de Cerro Verde, mina vendida a US$ 37 millones y que hoy factura más de US$ 3.000 millones y produce casi 600.000 toneladas de cobre, debido a sus diversas ampliaciones.

“Las privatizaciones de los noventa sirvieron para que algunos empresarios se vuelvan grandes empresarios. Solo fue en beneficio de un pequeño grupo de personas que ahora creen que son los dueños del país”, cuestionó el dirigente Castillo Carlos.

Datos

Servicios. En el proceso de privatización también se incorporaron empresas del sector servicios a cargo del Estado, entre ellas las de telefonía y electricidad.

Joyas. Se estima que se transfirieron entre 240 y 250 empresas públicas.

