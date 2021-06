Urge un nuevo enfoque del modelo laboral que no afecte al trabajador

A tres días de las elecciones, recordamos las promesas de los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori sobre la recuperación del empleo perdido en el contexto de la pandemia.

Castillo Terrones, de Perú Libre, anunció la generación de 1 millón de empleos ‘de verdad’ en el plazo de un año, del cual 100.000 serán dirigidos para jóvenes. Esto se lograría destrabando proyectos de inversión —”Chinecas sí va”— y con el avance de la vacunación. “El trabajo genera riqueza”, dijo en el último debate.

A su turno, la candidata de Fuerza Popular también apeló al destrabe de una serie de proyectos, como Majes-Siguas II y Chavimochic III, así como el incentivo tributario a empresas que contraten a jóvenes. También mencionó el aumento del sueldo mínimo en un eventual gobierno.

Sobre este último punto, el laboralista Ricardo Herrera opinó que podría generar un mayor costo laboral a las mypes si estas, además, no logran reactivarse plenamente.

Cambios al modelo

Javier Mujica, especialista en derechos humanos del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos-Perú Equidad, sostiene que la posibilidad de recuperar los 2,2 millones de empleos perdidos en el 2020 debe partir de un nuevo enfoque al modelo económico que en los últimos 30 años estuvo orientado en exportar materia prima y que aprieta al trabajador.

“Sin descuidar las exportaciones, promovamos el mercado interno y la agricultura que generan empleo y así, un incremento de ingresos en las personas. Un segundo punto, fomentar el empleo temporal desde el Estado de forma descentralizada y darles crédito a las mypes, que son las más golpeadas”.

Vacunar y reactivar

Herrera, por su parte, enfatiza en que el nuevo Gobierno avance en el proceso de vacunación que permita a la economía funcionar en toda su capacidad

Asimismo, el laboralista propuso que, por el plazo de un año, se permita un régimen de contratación temporal para incentivar el empleo formal, considerando que cerca de 600.000 se han perdido.

“Se debe incentivar un empleo que nazca fuerte y no artificial en función de subsidios, no acostumbrando a las empresas a que el Estado les dé todo”, agregó.

Una nueva ley general del trabajo

En los últimos años se han creado nuevos regímenes laborales, así como derechos laborales a favor del trabajador, por lo que urge una nueva ley general del trabajo que ordene la normativa laboral a fin de que las empresas cumplan, indicó el especialista Javier Mujica, quien además exhorta a quien ingrese a Palacio de Gobierno a fortalecer el rol de la Sunafil, con más inspectores, en las diferentes regiones.

La palabra

Ricardo Herrera, laboralista

“Se debe incentivar un empleo que nazca fuerte y no artificial en función de subsidios que no funcionan, no acostumbrando a las empresas a que el Estado les dé todo. Hoy solo 1 de cada 5 trabajadores es formal”.

