Bruno Seminario, una lumbrera en la economía peruana que no dejará de existir

Bruno Seminario, profesor principal de Economía de la Universidad del Pacífico e investigador de la historia económica de Perú, falleció este sábado 29 de mayo.

Doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Seminario ha recogido a lo largo de su trayectoria innumerables reconocimientos gracias a su trabajo en estudios de macroeconomía, historia económica, ciclos económicos, desigualdad regional, demografía y sistema de pensiones.

Solo a inicios del 2013, con un crecimiento del 6% del PBI local, el también investigador del Centro de Investigación-CIUP anticipó el colapso de los mercados debido a la excesiva dependencia de la exportación de metales, cuando todo hacía vislumbrar que el Perú iba encaminado en piloto automático.

En esta línea, Seminario es reconocido por no brindar concesiones ni medias voces para hablar de la situación económica de nuestro país. Desde antes, incluso, del inicio de la pandemia, ha propugnado desde la solidez de sus entrevistas un cambio del modelo económico para el Perú.

En su libro “Cuando despertemos en el 2062: visiones del Perú en 50 años”, el recordado docente realizó un exhaustivo análisis de los ciclos económicos del país en el periodo 1700-2010, la estadística económica más extensa de la que se tenga registro en la historia peruana reciente.

Bruno Seminario, un legado

Vicepresidente de la Asociación Peruana de Historia Económica (APHE), Seminario elaboraba, junto a su equipo de investigadores y hasta antes de su deceso, un análisis sobre el sistema previsional y el ahorro personal en el Perú, según información brindada por la Universidad del Pacífico.

“En realidad, esta discusión de mantener el modelo ya no se puede mantener, porque ya colapsó. No puedes mantener una cosa que te provoca malestar (...) El Gobierno tiene plata y no ejecuta. El caso de Piura es evidente, hace varios años que están reconstruyendo y hasta ahora no terminan. ¿Cómo vas a mantener un modelo en el que un gobierno se demora en reconstruir una zona diez años? Eso tiene que cambiar”, dijo a La República, en su último encuentro con este diario a inicios de este mes.

Fruto de este trabajo, la partida de Bruno Seminario ha sido lamentada por especialistas y economistas de todas las vertientes, muchos de ellos, alguna vez, alumnos, y hoy referentes de la carrera. Entre ellos, figuran el ministro Waldo Mendoza, Pedro Francke, José de Echave y Luis Arias Minaya, entre otros.

Descansa por siempre en el firme cobijo de la historia y de los libros, Bruno Seminario.

Economistas e investigadores se suman al dolor de la Universidad del Pacífico por la partida de Bruno Seminario. Foto: captura Twitter

Economistas e investigadores se suman al dolor de la Universidad del Pacífico por la partida de Bruno Seminario. Foto: captura Twitter

Economistas e investigadores se suman al dolor de la Universidad del Pacífico por la partida de Bruno Seminario. Foto: captura Twitter

Economistas e investigadores se suman al dolor de la Universidad del Pacífico por la partida de Bruno Seminario. Foto: captura Twitter

Economistas e investigadores se suman al dolor de la Universidad del Pacífico por la partida de Bruno Seminario. Foto: captura Twitter

Economistas e investigadores se suman al dolor de la Universidad del Pacífico por la partida de Bruno Seminario. Foto: captura Twitter

Economistas e investigadores se suman al dolor de la Universidad del Pacífico por la partida de Bruno Seminario. Foto: captura Twitter

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.