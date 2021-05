El Perú posee un financiamiento de 140 millones de dólares para trabajar en temas de innovación los próximos cinco años gracias debido a una línea de crédito brindada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según el ministro de la Producción, José Luis Chicoma.

“Por los siguientes cinco años dejamos a un sistema de innovación financiado y eso es algo muy importante para todo el ecosistema”, añadió el funcionario en el foro internacional Hacia una política de desarrollo industrial moderna para el Perú.

Chicoma señala que esto viene de la mano con una inyección de recursos y una visión de 15 años que después “se tendrá que negociar conforme se acerquen las fechas correspondientes”.

Por otro lado, Chicoma precisó que la pandemia dejó claro que hay asuntos pendientes como la capacidad del Estado para impulsar la nueva política industrial, especialmente la digitalización.

“Perú tiene una de las brechas más terribles de digitalización en América Latina y el mundo, que no es nada acorde con nuestros niveles de desarrollo económico”, anotó, agregando que la siguiente administración deberá trabajar en este asunto porque ahora no hay una vía para la promoción de bienes y servicios en varios sectores que no se dé en el canal digital.

“Esa es una de las mayores demandas de las micro y pequeñas empresas de todas las regiones del país. Con un impulso mayor del Estado podríamos ayudar a los más vulnerables a incluirse mucho más a una economía digital”, recalcó.

Finalmente, Chicoma puntualizó que también se debe evaluar cómo apoyar a las mypes que enfrentan las tasas de interés muy altas del sistema financiero, para lo cual prevé un acompañamiento de programas de asistencia técnica e innovación, lo cual ayudaría a que las empresas puedan ser garantizadas con fondos adicionales del Estado y logren acceder a tasas de interés muy bajas.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda