Perú importó casi US$ 6,6 millones en papas prefritas solo entre enero y abril

Perú importó un total de 7 millones 562 mil 831 kilos de papas prefritas por un valor CIF de US$ 6 millones 591 mil 518 entre enero y abril del 2021, de acuerdo a un informe recogido por el portal agraria.pe.

Estas cifras revelan un moderado descenso frente a los 10 millones 181 mil 622 kilos importados en igual periodo del año pasado, cuando se reportó una inversión de US$ 8 millones 650 mil 313.

Según estadísticas de Agrodata Perú, el principal proveedor de papa prefrita en el Perú durante el primer cuatrimestre del 2021 fue Países Bajos, con colocaciones por encima de los US$ 4 millones 612 mil 000.

A continuación, se ubicaron Bélgica, con US$ 1 millón 281 mil; Estados Unidos, con US$ 316.000; Francia, con US$ 231.000, y Argentina, con US$ 115.000.

Las principales empresas dedicadas a esta importación fueron Alicorp, Axionlong Perú SAC, Delosi SA, Abastecedora Alimenticia SAC y Oregon Foods.

Importación de papa en el Perú

Perú, aunque es el país de donde es originario la papa, importa este producto hace varios años. Empresarios la compran preparada (prefrita) principalmente de Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, entre otros, sobre todo para las grandes cadenas de comida.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la papa es el principal cultivo del país en superficie sembrada y representa el 25% del PBI agropecuario. Es la base de la alimentación de la zona andina y es producido por 600.000 pequeñas unidades agrarias.

Debido a la pandemia, el número de hectáreas cultivadas de papa se redujo 5% durante la campaña agrícola 2020-2021. En este contexto, por ejemplo, se ha llegado a vender el kilo de papa en Pasco por S/ 0,40 en la chacra, con tendencia a la baja.

