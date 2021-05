Prestamype, préstamos con garantía hipotecaria

Si estás pensando en mejorar tu negocio, remodelar tu casa o potenciar tus proyectos personales a través de financiamiento, debes saber que puedes poner como garantía tu casa para un préstamo. Te recomendamos leer este artículo donde conocerás toda la información previa a considerar antes de solicitar este tipo de préstamos.

Un préstamo personal es un producto financiero orientado a las personas que necesitan contar con liquidez, pero si quieres dar una garantía a cambio de mayores beneficios estamos hablando de un préstamo personal con garantía hipotecaria. Un aval que permite a las personas acceder a montos altos, con mayor facilidad y podrás usarlo para cualquier fin con la excepción de comprar una casa.

En este tipo de financiación, un préstamo con garantía hipotecaria, el prestador otorga un monto en base a la capacidad crediticia del solicitante y evaluando el inmueble a hipotecar.

Cuando estés considerando tomar un préstamo con garantía hipotecaria busca y compara los planes que te ofrecen los bancos, fintech, cajas, financieras y cooperativas. No todas las instituciones tienen el mismo proceso de evaluación, por lo que unos te podrían ofrecer más beneficios que otros. Valores determinantes para poder evaluar una propuesta son: la tasa de interés, el monto al que calificas y los plazos.

Préstamos con garantía hipotecaria

No es lo mismo un préstamo hipotecario que un préstamo con garantía hipotecaria, en el primer caso el préstamo se usa para comprar un inmueble mientras que en el otro, la finalidad es de libre disponibilidad, es decir para mejorar tu negocio con mercadería, para construir el segundo piso de tu inmueble o para darle el uso que más te convenga.

Como mencionamos, los préstamos con garantía hipotecaria son montos fijos de dinero que se otorgan contando con la garantía de un inmueble. El prestatario, quien recibe el dinero, repaga el préstamo mensualmente durante un periodo determinado, funciona de la misma manera como si pagara una hipoteca.

El monto a otorgar en este tipo de préstamo está sujeto al valor del inmueble. Además dependerá de tus ingresos, tu historial crediticio y el valor de tu casa.

¿Qué requisitos debo cumplir para ser evaluado para un préstamo con garantía hipotecaria?

- Copia literal o CRI del inmueble que tienes proyectado dejar como garantía para el préstamo.

- Hoja de Resumen y Predio Urbano (HR y PU)

- DNI de los propietarios en caso de ser más de uno.

- Recibo de agua o luz del inmueble a poner en garantía.

- Sustento de ingresos de los tres últimos meses.

¿Cómo funciona el proceso de evaluación al solicitar un préstamo con garantía hipotecaria?

A continuación te enseñamos cómo es el proceso de financiamiento después de realizar tu solicitud de préstamo.

Una vez hecha tu solicitud, se te solicitará la copia literal, el HR y PU del inmueble. Además el DNI de los propietarios y fotos de la propiedad para una pre-evaluación.

Deberás enviar el sustento de ingresos e información del objetivo del préstamo.

Se programará la visita a la propiedad para la tasación del inmueble.

Habiendo superado los pasos previos se realiza la redacción se prepara la documentación para finalmente preparar la documentación.

En notaría, habiendo leído la documentación y firmando el contrato recibirás el cheque con el monto solicitado.

En Prestamype el proceso de financiamiento es el siguiente:

¿Qué detalles evaluar en un préstamo con garantía hipotecaria?

- El valor a recibir es uno de los detalles más importantes, ya que algunas entidades manejan montos límite de S/600,000 para préstamos de este tipo, mientras que en Prestamype puedes acceder hasta un millón de soles

- Gastos administrativos y operativos: Como solicitante de un préstamo con garantía hipotecaria debes saber que los gastos notariales y de tasación representan un porcentaje dentro del esquema de pago que recibirás. Evalúa que el valor no sea elevado y considera las opciones que incluyen estos gastos dentro de la TCEA.

- Algunas entidades solo prestan hasta el 30% del valor de tu casa, pero con una previa evaluación podrás llegar a fintech o bancos que ofrezcan hasta el 40%.

- La cobertura es otro factor a evaluar, verifica que el banco, caja o fintech tenga cobertura en el distrito o provincia donde se encuentre ubicado tu bien inmueble. En Prestamype podrás poner en garantía tu propiedad siempre que se encuentre ubicada en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa y Trujillo.

- Una actividad propia que deberás ver antes de pre-calficar a un préstamo con garantía es tener todos los papeles en regla, tu bien deberá estar libre de embargos, sin juicios, sin cargas, sin hipotecas y debidamente inscrito en SUNARP.

- ¿Solo aceptarán casas como garantía? Indaga si la entidad financiera de tu elección acepta casas, departamentos, tiendas, locales comerciales, oficinas y terrenos. Con Prestamype puedes hipotecar todas estas opciones.

- La posibilidad de amortizar y tener un esquema de pagos acorde al perfil del solicitante podría considerarse un punto determinante, porque no todos te permiten realizar la amortización y tener un cronograma de pagos acorde a tus posibilidades. En Prestamype podrás amortizar y tener un esquema de pagos mensual de hasta 4 años que se adapta a tu flujo de ingresos.

A comparación de hace 5 años, donde la opción más conocida y confiable que existía era los bancos; hoy gracias a la tecnología, las fintech son una gran alternativa, pues ofrecen los mismos servicios, pero con mayor facilidad y seguridad. Averigua qué fintech o entidad financiera se acerca a los beneficios que buscas en este tipo de préstamo y recuerda que los brókers no prestan dinero, te ayudarán a cerrar un contrato sí, pero no necesariamente será la mejor opción.

Pide a todos los prestadores que te expliquen a detalle la oferta que tienen para ti, después de haber evaluado tu solicitud. No te quedes en silencio si tienes dudas o si desconoces un término. Esos pequeños detalles podrían hacer la diferencia entre pagar un precio justo y pagar un valor más alto por el préstamo. No basta con mirar la cuota mensual o la tasa de interés, sino la tasa de costo efectiva anual, ya que en un préstamo con garantía hipotecaria pueden incluirse otros gastos, que muchas entidades no cubren, como los gastos de tasación del inmueble, notariales, de levantamiento y administrativos.

Para tener una idea acerca de si calificas a este financiamiento, solicita tu historial crediticio para determinar qué tan probable es que te otorguen el préstamo. En el reporte de deudas se recolectan datos personales y antecedentes crediticios del pasado y el presente. Por ejemplo, tus deudas vigentes, pagos atrasados y los montos que se te han prestado. Esta herramienta es importante porque no solo tú lo podrás usar para sacar conclusiones, los asesores otorgantes de crédito la usan para comparar tu información con el comportamiento crediticio de otras personas y así predecir tu capacidad de afrontar este préstamo.

Si ya recibiste la propuesta que tienen preparada para ti, lee cuidadosamente los documentos que componen el contrato. Si el préstamo contiene más hojas de lo que ya se había negociado, tienes la facultad de no firmar. Consulta, negocia o continúa evaluando otras opciones.

Por lo general un banco no te prestaría porque no te encuentras bien en el sistema financiero, o te encuentres reportado en rojo en INFOCORP. Sin embargo no tienes que lamentarte, hay opciones más flexibles, inclusivas y accesibles que te permiten calificar a un préstamo con garantía hipotecaria donde lo único que necesitarás es tener un inmueble debidamente inscrito en Registros Públicos.

Con Prestamype ya no tienes que buscar más. ¿Por qué? Además de ser una fintech líder que te permitirá pre-calificar en línea, debes saber que la tasa de interés mensual es de las más bajas del mercado llegando como máximo hasta el 2% a comparación con otras entidades financieras donde puede llegar superar el 8%.

Ahora que lo sabes, no detengas tus proyectos, ni dejes que tu emprendimiento se estanque por falta de capital y pre-calfica en: www.prestamype.com/prestamos. Para nosotros, cada perfil es igual de importante que el resto, ya que nos permite seguir promoviendo uno de nuestros principales objetivos: la inclusión financiera.

[Publirreportaje]