Aeropuerto de Chinchero duplicará el PBI turístico del Cusco

Por: Luz Calderón

El Aeropuerto Internacional de Chinchero permitirá que el PBI turístico de Cusco se duplique en 5 años, estimó el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, quien recordó que este proyecto venía aplazándose hace más de 40 años.

“Se está generando identidad, gobernanza territorial que necesitamos impulsar para ese cambio de escala. El aeropuerto de Chinchero va a duplicar el PBI turístico y eso significa más empleo, más ingresos y accesos a servicios de salud y educación. Hay un efecto multiplicador importante”, precisó.

Detalló que impulsar este proyecto en época de pandemia que ha afectado la economía regional, sobre todo por la paralización del turismo, generará empleo local y directo tanto por la construcción de la obra como por los servicios aeroportuarios de mantenimiento, seguridad, soporte logístico, generación de recursos, y a los alrededores en servicios hoteleros, restaurantes turísticos, entre otros.

Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) señaló que se generarían 950 puestos de trabajo por cada millón de pasajeros transportados.

Asimismo, recordó que Cusco aporta el 4% del PBI nacional, con un monto de US$ 10.000 millones, siendo la cuarta región más importante del país. No obstante, en cuanto a bienestar económico es el noveno a nivel nacional.

Ante ello, Chávez señaló que se debe impulsar las exportaciones, inversión y productividad, el cual se facilitaría con el aeropuerto de Chinchero. Apuntó que el peso económico de los aeropuertos representa entre el 2% y 3% del PBI de una región.

“Es fundamental un aeropuerto internacional para las empresas que compiten por atraer inversión extranjera directa, además podrán experimentar economía de escala reduciendo costos, enfrentarán mayor competencia extranjera y los obligará a ser más competitivos y productivos”, acotó.

Señaló que el peso económico de los aeropuertos representa entre el 2% y 3% del PBI de una región, por lo que se generarían 950 puestos de trabajo por cada millón de pasajeros transportados, y 2.950 de trabajos indirectos.

Cabe precisar que en abril inició los trabajos de remoción de tierras para la construcción de esta obra en Urubamba a cargo del Consorcio Chinchero, conformado por Hyundai Engineering & Construction y HV Contratistas.

Impulso a Machu Picchu

Benavente detalló que 9 de cada 10 turistas que llegan a Cusco quieren ir a Machu Picchu , y que antes de la pandemia el santuario histórico recibía 1,6 millones de turistas al año, esto en línea con alrededor de 4 millones de pasajeros que transitan ida y vuelta en el actual aeropuerto de Cusco.

En esa línea, indicó que, si la cantidad de turistas se duplica con el nuevo aeropuerto, la presión para ir al santuario histórico se va a duplicar, por lo que se adecuará el circuito turístico de la región “con mejores sistemas de conectividad para hacer diversificar turismo más inclusivo, con criterios de conservación e impulso a la reactivación”.

Chávez comparó las visitas a las 7 maravillas del mundo, en la que Machu Picchu y Petra son las menos visitadas, lo cual guarda relación con el ranking de conectividad aeroportuaria (Perú 50°, Jordania 65°). Mientras que la Gran Muralla China y el Coliseo de Roma son los más visitados y a la par los de mejor conectividad aeroportuaria (puesto 2 y 4 respectivamente).

Megaproyectos pendientes en el Cusco

En el Cusco hay 50 megaproyectos de inversión pendientes entre 2021-2026 por US$ 10.809 millones. “Tenemos una inversión para los próximos 5 años que equivale al PBI de Cusco, sería vital viabilizar los megaproyectos porque significarán bienestar económico”, indicó el representante de la IEDEP, Óscar Chávez.

Hay 5 proyectos por US$ 2.229 millones en minería, 3 en hidrocarburos por US$ 4,674 millones, 2 en electricidad y por US$ 495 millones, 18 en transporte por US$ 2.663 millones y 22 en otros sectores por US$ 679 millones.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.