Avanza la protección a la industria textil nacional

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias (CDB) del Indecopi informó que se aplicarán derechos antidumping temporales a las importaciones de tejidos tafetán mezcla de poliéster con algodón traídos de China.

Considerando que el precio no lesivo de estos tejidos es de US$ 7,94 por kilogramo para el productor local, mientras que para su ingreso al mercado peruano es de US$ 5,86 por kilogramo, la CDB encontró un margen de daño de US$ 2,08, y será este monto con el que se fijan desde hoy los derechos antidumping por un periodo de cuatro meses.

En esa línea, la CDB registró de manera preliminar “un daño importante a la producción nacional generado por el ingreso al país de este producto con un margen de dumping del 47,34%”, desde enero del 2017 hasta marzo del 2020.

Por su parte, Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), explica que la medida es adecuada y permitirá a la producción local operar en una cancha más equilibrada.

Si bien el mercado de tejidos tafetán no es muy alto -concentra a La Parcela y Tecnología Textil, las empresas que solicitaron el inicio de la investigación a estos productos asiáticos-, Castillo reconoce que el antidumping es un acierto técnico y quirúrgico, y eleva las expectativas de las mypes en torno a la decisión final del Ejecutivo para aplicar salvaguardias a las prendas de China y Bangladesh, la cual se dará a conocer a mediados de junio.

Crecen las importaciones

Castillo advirtió que durante el año pasado la importación de confecciones asiáticas llegó a 385 millones de unidades, lo que representa una subida de 46,8% respecto al 2019.

Asimismo, el industrial adelantó que se evidencia una variación de los precios promedios con el que las prendas chinas entran al Perú: de US$ 12,88 por kilo en 2019, a US$ 7.08 en 2020.

“Se están configurando precios predatorios y es una situación más difícil para las empresas nacionales”, concluyó.

Datos

Definición. Antidumping es una defensa comercial a favor de la industria local.

Tiempo. CDB decidirá posteriormente si los derechos se aplican definitivamente.

