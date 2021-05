Seguridad y salud en el trabajo: el pedido a Sunafil

Los inspectores de trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) iniciaron ayer una huelga indefinida para exigir a la entidad que cumpla con la seguridad y salud en el trabajo.

Ruth Mattos, secretaria general del Sindicato Único de Inspectores de Trabajo de la Sunafil, manifestó que esta manifestación que se realiza a nivel nacional no es por incremento salarial sino que es una lucha para que se proteja la salud de todos los trabajadores.

A pesar de que hay inspectores que trabajan de forma presencial, la entidad no les estaría realizando pruebas moleculares para saber si fueron contagiados de Covid-19 , lo cual pone en riesgo a los familiares de los trabajadores.

Mattos también alertó que a pesar de que la Sunafil es una entidad que fiscaliza que las empresas cumplan con brindar las condiciones mínimas de trabajo, la propia entidad pública estaría cometiendo infracciones con su propio personal.

No tienen IPER

Por ejemplo, añaden los trabajadores de la inspección, los centros de trabajo deben de contar con una identificación de peligro y evaluación de riesgo (IPER), documento clave que sirve justamente para prevenir accidentes o enfermedades hacia los trabajadores, sin embargo, la entidad habría elaborado este requisito indispensable.

“La Sunafil no tiene IPER, y nosotros a las empresas las multamos cuando no lo tienen. La Sunafil desde el 2014 hasta la fecha tiene más de 27 locales y solo tiene siete IPER, y son del 2019, ya están desactualizados y no cumplen su función”, alertó la dirigente sindical.

La República pidió respuesta a la Sunafil sobre las demandas de los inspectores, pero evitaron pronunciarse al respecto.

Durante el primer año y el segundo año de pandemia, la fiscalización hacia las empresas ha tenido que redoblarse, ya que se debía vigilar que estén aplicando correctamente los protocolos. Además, la Sunafil tenía que verificar las solicitudes de suspensión perfecta de labores (SPL) que enviaban las compañías.

Esta sobrecarga laboral también ha sido expresada por los trabajadores de la Sunafil, ya que este problema se viene arrastrando desde hace años, pues solo hay alrededor de 770 inspectores en todo el país, número insuficiente para atender la gran cantidad de denuncias que llegan de los trabajadores.

Incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2014 manifestó que se requerían por lo menos 2.000 inspectores, pero a la fecha no se llega ni a la mitad.

El dato

Informalidad. La huelga de los inspectores de la Sunafil se da en un contexto en que el empleo formal sigue contraído y el informal se incrementa. Solo en Lima metropolitana, entre febrero y abril, el subempleo aumentó en 46,5% (680.000 personas).

No hay seguimiento a trabajadores

Hace una semana, la Sunafil informó que de enero a abril, un total de 108.316 trabajadores fueron formalizados, superando a lo registrado en el 2020.

Ruth Mattos reveló que si bien son cifras ciertas, estas incorporaciones a la larga no se pueden mantener, es decir, se formalizan en un mes pero tiempo después lo sacan de planilla. Alegó que esto se debe a que hay pocos inspectores y que no se puede realizar un seguimiento al trabajador formalizado.

