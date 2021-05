Recuperación del PBI a la expectativa de decisiones políticas

Luego de que la economía peruana cayera 11,2% en el 2020 –la caída más fuerte desde fines de los años 80– , el ministro de Economía, Waldo Mendoza, aseguró que este año el Perú podría recuperar “casi todo lo perdido”.

En efecto, el último informe presentado en abril por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que la recuperación de la economía nacional llegaría a ratios del 10% en 2021 y 4,8% en 2022.

No obstante, esta proyección no es compartida con igual optimismo entre distintos núcleos. Así, el Banco Mundial optó por mejorar la previsión del PBI para el Perú de 7,6% a 8,1% en marzo pasado, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo calculó en 8,5%. Otras evaluaciones de instituciones privadas, como la del BCP, no sobrepasan del 9%.

Kurt Burneo, investigador de Centrum Católica, refirió que será muy difícil llegar este año a lo anunciado por el MEF porque existen agentes que hacen “ruido” sobre cualquier previsión a mediano plazo, como la inestabilidad generada por el protagonismo del Congreso de la República en materia de gasto público.

En ese sentido, el exministro de Economía consideró que sesgos al alza por factores exógenos, como el precio del cobre, deben encontrar respaldo en la recuperación interna del trabajo para prosperar y una política fuerte que evite poner en riesgo la emisión de bonos soberanos a futuro.

“Un principio básico de finanzas es que activos y pasivos estén calzados. Recientemente, un poco por la necesidad de cubrir esos déficits fiscales en aumento, se ha estado colocando deuda en dólares. Con ello, se esta revirtiendo el proceso que se inició en el 2013 y se retoma el problema de tomar deuda en dólares, teniendo ingresos en soles. Hay un riesgo cambiario ahí, una devaluación de la moneda hace que el país pierda solvencia”, explicó.

La política y el cobre

Alfredo Thorne, director principal de Thorne & Associates, mantiene una postura más venturosa. Para el extitular del MEF, una recuperación del 13% para el 2021, y de 7,4% para el 2022, está sujeta a un crecimiento exponencial de las exportaciones, el avance de 129% de obra pública hasta marzo y, sobre todo, un variación porcentual del Índice Mensual de la Producción Nacional de alrededor del 18% en el último mes.

“En importación de bienes, vemos que el consumo se está reactivando, al igual que las horas trabajadas. Lo que está jalando en la dirección opuesta es la inversión privada, los datos del Banco Central de Reserva muestran que las expectativas en abril cayeron de manera importante”, dijo.

Thorne consideró que el actuar del Parlamento representa riesgos a la baja en el largo plazo, pero que se contrapesan a la liberación de la CTS para satisfacer la demanda de consumo interno. Ello podría verse alimentado en las próximas semanas con la liberación de los fondos AFP. Sin embargo, admite que es una fotografía del momento, y que todo depende de las decisiones políticas durante el tránsito de gobiernos.

“Esta recuperación tiene mucho de rebote estadístico. La economía se cayó el año pasado, es un máquina que ponemos en cero y volvemos a calcular el crecimiento de un punto al otro. Ahora tiene números muy altos porque, prácticamente, todo se apagó el año pasado en cuarentena”, remarcó.

Créditos sin retorno fiscal

El MEF sustentó en su último informe que su proyección económica (+10%) está basada en el fuerte impulso al crédito empresarial que considera que ha permitido que las empresas subsistan hasta la etapa de desconfinamiento.

Para el profesor de la PUCP, José Oscátegui, la recuperación económica este año no pasaría del 5%, porque aún hay incertidumbre de una tercera ola y la vacunación es lenta.

Asimismo, agregó que, aunque con algunas medidas acertadas desde el MEF, la recuperación del sector privado se ha visto empañado por la entrega de créditos a empresas offshore, sin retorno auténtico a las arcas fiscales. Algo que podría mellar más temprano que tarde en la evolución del PBI.

“La mayor parte de fondos ha ido para empresas que no pagan impuestos, offshore. El criterio de los bancos ha sido priorizar empresas grandes con la plata de los peruanos, mientras darle una bomba de oxígeno a cada hospital en el Perú es una miseria frente al presupuesto nacional. Esta es una falta, en mi opinión, directa del Ministerio de Economía”, concluyó.

Producción nacional a marzo

El PBI creció 18,21% en marzo de este año, como rebote estadístico respecto a la caída de -16,76% del mismo mes del año pasado.

“Es necesario destacar que la producción de marzo del 2021 todavía no logra superar al nivel alcanzado en marzo del 2019 (año de prepandemia), al mostrar una disminución de -1,60%”, informó el INEI.

Reacciones

Kurt Burneo, exministro de Economía

“Será difícil llegar al crecimiento previsto por el MEF (10%). Existen agentes que hacen “ruido” sobre cualquier previsión a corto plazo, como la inestabilidad generada por el Congreso en gasto público”.

Alfredo Thorne, exministro de Economía

“Esta recuperación tiene mucho de rebote estadístico. La economía se cayó el año pasado, es una máquina que ponemos en cero y volvemos a calcular el crecimiento de un punto al otro”.

José Oscátegui, economista PUCP

“El 10% me pareció siempre muy optimista. Creo que la recuperación económica este año no pasaría del 5%, porque aún no sabemos si habrá una tercera ola y la vacunación es lenta en el país”.

