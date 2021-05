PBI en recuperación, pero con empleo de peor calidad

En marzo, el Producto Bruto Interno (PBI) nacional registró su primera tasa en positivo del año con un crecimiento de 18,21% en comparación al mismo mes del 2020. Este incremento, por efecto estadístico, también se explicó por el buen comportamiento que tuvieron ocho sectores, de acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El sector construcción creció 133,06% producto de la ejecución de obras privadas, como proyectos inmobiliarios de tipo multifamiliar, así como los trabajos en minas. A ello se sumó el desempeño de la inversión pública (117,3%) ante el avance de proyectos a nivel local, nacional y regional.

El sector pesca, por su parte, aumentó 33,63%; minería e hidrocarburos anotó cifras en azul después de 12 meses, con un crecimiento en 15,37% por el dinamismo del subsector minero metálico (20,44%).

En tanto, el sector manufactura creció 50,33% en el tercer mes del año; el sector financiero en 18,11%; alojamiento y restaurantes aumentó en 10,18%. Y el sector electricidad, gas y agua en 13,9%.

Cabe señalar que el resultado está dos puntos por debajo de lo que proyectaba el BCP y la Sociedad Nacional de Industrias. Pese a ello, para el economista Armando Mendoza, la cifra del tercer mes del año es alentadora “aunque todavía estamos lejos de los niveles prepandemia. Alcanzar las cifras del 2019 dependerá del panorama sanitario, que más allá del proceso de vacunación no haya una tercera ola”, opinó.

Pero más allá de este análisis, Mendoza Nava agregó que la cifra en azul del PBI no acompaña a la otra economía, que es la familiar. “Si no hay conexión entre ambos, entonces el problema es grave. Lo que vemos es que hay una recuperación macroeconómica incipiente, pero con estancamiento social y laboral que tomará mucho más tiempo resolver”, anotó el investigador de Oxfam en Perú.

“El empleo es una tragedia”

De acuerdo al Informe técnico del mercado laboral en Lima metropolitana para el trimestre móvil febrero-marzo-abril 2021, el empleo muestra una recuperación de 12,4% igual a 454 mil personas que consiguieron empleo. Sin embargo, este empleo está concentrado en el empleo informal o autoempleo.

En el caso del empleo adecuado, este muestra un descenso de 10,5% respecto de hace un año, es decir que se destruyeron 229 mil puestos formales de trabajo. Y si se compara con el 2019 –nivel prepandemia– la situación es peor: el número de limeños con empleo formal se redujo en 1 millón 168.400 personas. En tanto, el número de desempleados creció 89,8% y suman a abril de este año 731.600 personas.

“El empleo, cuyas cifras son una tragedia, no se está recuperando al mismo nivel que los indicadores de producción, porque los sectores que lideran el crecimiento, como pesca y minería, no generan empleo masivo. Ahora, de tres empleos formales que había en Lima, uno se ha perdido”, señala Mendoza, quien opina también que el actual o nuevo gobierno no debe cortar la entrega de bonos.

Ingresos

Caen en 6,4%El ingreso promedio mensual, al compararlo con igual trimestre febrero-abril del 2020, cayó en 6,4% en total, pasando de un promedio de S/ 1.664 a S/ 1.557. Mientras que en 2019 ascendía a S/ 1.736.

Son las mujeres, jóvenes y personas con educación incompleta los más afectados con la situación laboral en el país.

