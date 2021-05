¿Cuál sería el mejor uso si decido retirar el 100% de mi CTS?

Luego de que el Congreso aprobó el retiro al 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), esta ya se encuentra disponible para que la ciudadanía peruana pueda tomarla hasta el 31 de diciembre. De manera excepcional, el nuevo capital trae consigo varias dudas sobre cuál sería su mejor destino.

En ese sentido, tres especialistas conversaron con este diario y dan alternativas de inversiones . Además, brindaron recomendaciones sobre los riesgos que acarrea una decisión apresurada en este panorama.

La coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo y economista, Paola del Carpio, sostuvo lo siguiente: “Si se decide asumir un riesgo que sea dinero que estemos dispuestos a perder, se podría ahorrar en depósitos a plazo fijo e inversiones que permitan tener liquidez. Otra opción es el pago de deudas, siempre y cuando se mantenga una parte de ese dinero”.

Añade: “También la compra de terrenos, pero no es una inversión líquida y no el mejor momento para esas adquisiciones. Si bien es seguro, pero no tendrás liquidez”.

Por su parte, el economista de la Universidad ESAN, Jorge Guillén, recomendó “invertir en alquiler de inmuebles, pero no de oficinas. En los estratos C el alquiler está rentable. Luego en negocios relacionados a vestimenta, alimentación, electrónicos y actividades que se puedan hacer de manera remota. La compra de terrenos es viable, pero no es tan recomendable en esta coyuntura porque no han bajado los precios”.

“Es un momento para comprar y no para vender. Por ello, si no hay necesidades tan urgentes es mejor no sacar, ya que se desnaturaliza el propósito del fondo, que es un seguro de trabajo”, dijo Guillén.

Para Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, en momentos como este sería recomendable invertir en las siguientes opciones. “Ahorrar en una entidad, ya sea bancos, financieras o cajas debido a que son las más seguras. De preferencia mantener el dinero en la cuenta CTS, por lo menos hasta fin de año, ya que pagan más intereses”.

“Otras alternativas son los depósitos a plazo en las cooperativas, invertir en el mercado de valores, estos pueden ser fondos mutuos o inversiones directas en la bolsa. También están los inmuebles, pues la ventaja es que se trata de un bien de largo plazo, además de permitirnos ahorrar el costo de alquiler. Podría ser hasta en un negocio propio”, expresó Carrillo.

¿Cuáles son los riesgos y en qué actividades no invertir la CTS?

Según Paola del Carpio, “es importante ver las actitudes frente al riesgo. Deberíamos mantener la calma, pero si de todas formas decidimos sacar ese fondo, tengamos la disciplina de dejar una cantidad ”.

“La economía no está en su mejor momento. Haría un llamado a la prudencia. Es cierto que el riesgo paga mayor rentabilidad, pero la incertidumbre actual es muy elevada. No usarlo para viajes, es decir, gastos corrientes, ya que no tiene retorno”, mencionó la especialista.

En esa línea, Guillén manifestó: “No invertir en actividades relacionadas con turismo o gimnasios, sino en actividades de primera necesidad, ya que no son muy riesgosas, a menos que tengamos un Gobierno que cambie por completo el sistema económico”.

Por su parte, Carrillo aclaró que “en estos casos, hay que tomar en cuenta el peligro que se asume, el conocimiento que se requiere y el tiempo que se invierte”.

Con respecto a la coyuntura política y sanitaria que atraviesa el país, los expertos advierten que la población no pierda de vista esos temas. “Las economías familiares y nacionales no funcionan en una burbuja, sino en un contexto. No olvidemos, aparte de lo político, la pandemia. Aún no sabemos si se viene una tercera ola, el avance de las vacunas; es decir, hay muchos factores que debemos considerar para hacer inversiones”, precisó Del Carpio.

“Los discursos de los candidatos no dan estabilidad para ningún tipo de economía. Tenemos problemas de riesgo político. Entonces, considero que esperemos a que pasen las elecciones”, esclareció Guillén.

Por ello, antes de decidir hacer el retiro de tus fondos en su totalidad, no olvidar la finalidad que tiene la CTS , proteger al trabajador en caso de perder el empleo. Por tanto, no es un efectivo para usarlo en cualquier momento ni en cualquier actividad.

