Polémica entre Perupetro y Pluspetrol Norte por liquidación de la empresa

La agencia estatal Perupetro instó al Poder Judicial a admitir con celeridad la medida cautelar solicitada el 05 de abril último, a fin de suspender el proceso de liquidación de Pluspetrol Norte S.A (PPN).

“Para impedir que evada sus obligaciones contractuales y que, mediante su liquidación arbitraria, eluda sus obligaciones legales de remediación ambiental y sus compromisos sociales con las comunidades en el Lote 8 (Loreto)”, afirmó.

En ese sentido, señaló que “no se puede permitir que una empresa patee el tablero y se liquide sin asumir las obligaciones establecidas en un Contrato Ley y en las normas ambientales, faltando poco tiempo para la terminación de su Contrato de Licencia en el Lote 8, queriendo trasladar todas sus responsabilidades a Perupetro y al Estado peruano luego de casi 25 de aprovechamiento del lote”, indicó.

Asimismo, Perupetro rechazó las acusaciones de PPN, que tiene como accionistas a CNPC y Pluspetrol Corp, y advirtió que la empresa ha iniciado una campaña de desinformación tratando de confundir deliberadamente a la opinión pública, basado en una lectura evidentemente incorrecta de un laudo arbitral de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (Laudo CIAC) del 2017 aplicable solo al Lote 1 AB (hoy Lote 192), el mismo que fue contrario a las pretensiones de PPN y en el que se establece claramente que dicha empresa debe cumplir con toda la normatividad ambiental del país.

“Ello c on el único fin de evadir sus obligaciones de abandono y remediación ambiental determinadas por la autoridad competente (OEFA) en el Lote 8, y buscando terminar unilateralmente el Contrato de Licencia del referido lote, cuyo vencimiento está estipulado recién en el año 2024”, advirtió Perupetro.

Perupetro afirma que el objetivo de PPN, al acordar arbitraria y unilateralmente su propia liquidación, es evadir el costo de las remediaciones ambientales de los Lotes 8 y 1-AB (hoy Lote 192), estimadas por el OEFA en 379 millones de dólares aproximadamente, así como el pago de las multas por el incumplimiento de sus obligaciones ambientales.

Responde Pluspetrol

En respuesta, Pluspetrol Norte señaló que resulta inaceptable que Perupetro utilice los medios para presionar a un juez e inducirlo a cometer una ilegalidad, al pretender que resuelva una solicitud de medida cautelar sobre una materia en la cual carece de competencia.

Agregó que no es cierto que la empresa evada sus obligaciones legales de remediación ambiental producto de sus operaciones en el Lote 8, y por tanto, es tendencioso afirmar que se liquidaron para no pagar sus obligaciones. “No tenemos obligaciones exigibles que no sean las que ilegalmente nos quieren imputar”, subrayó.

“Esta controversia no trata de impactos ambientales ocurridos durante la operación de PPN ; el conflicto es por los pasivos dejados por operadores anteriores en el lote 192, reconocidos como tales por el mismo OEFA, dijo.

PPN señala además que, en el Lote 8, el operador anterior se ha comprometido por escrito a pagar el 95% del costo de la remediación de los pasivos ocurridos antes de la llegada de PPN. Mientras que, en el Lote 192, “el laudo del arbitraje internacional dice que PPN no asumió contractualmente responsabilidad de pasivos anteriores a su operación, únicamente asumió una obligación general de cumplir la normativa ambiental”.

Por ello PPN expresó que resulta irónico que, basado en esta última parte, OEFA emite posteriormente una resolución que va en contra de la ley (“el que contamina paga”) y que dice que PPN sí tiene responsabilidad sobre los pasivos anteriores a su operación, contradiciendo el laudo y la ley.

Respecto a las obligaciones exigibles, Pluspetrol informó que, al momento de liquidarse, constituyó un fideicomiso, y también a todas las multas exigibles de OEFA, que suman 40 millones de dólares y que “han sido pagadas en su totalidad, incluyendo las que se nos han impuesto debido a nuestra negativa a cargar con estos pasivos ajenos”.