Día de la Madre: balance desigual en restaurantes según regiones

Este fue el segundo Día de la Madre que los restaurantes recibieron en contexto de pandemia. Aunque el balance fue positivo, aún queda mucho por resolver.

Josué Balta, vicepresidente de la Asociación de Restaurantes y Afines del Perú (Armap), calcula en un 40% las ganancias positivas de los negocios de comida, pequeños y medianos, frente a la edición 2020. No obstante, recuerda que antes de la emergencia podían recaudar, tranquilamente, tres veces esa cantidad. En este sentido, estima que la experiencia debería servir para aliviar algunas restricciones para el Día del Padre, en junio próximo.

“Hemos visto, a través de nuestros asociados, que las ventas se han podido efectuar de manera más eficiente sobre esta misma cadena de distribución que los negocios ya tienen desarrollados. Ha sido mejor que el año pasado”, enfatiza.

Recorte del IGV, aforos del 70% y mayor seguridad para poner mesas en la calle revitalizaría el sector, aún con un nuevo domingo confinados, afirma.

En provincia, la situación se agrava porque mucha de la carta presentada por los restaurantes depende exclusivamente del turismo. Así, el presidente de la Asociación de Restaurantes de Puno (Artysa), Óscar Peña, narra que los negocios en el altiplano decidieron prescindir de platos típicos para maximizar sus ganancias. Entre ellos, el lomo fino de alpaca y, por increíble que parezca, la quinua.

“El puneño no come carne de alpaca y en estos días tampoco puede consumir quinua, por su alto precio. Los campesinos nos ofrecen, pero ya no podemos comprarles”, explica.

Además, declara una injusta competencia entre los restaurantes formales y centros de acopio como mercados, donde no existe ninguna fiscalización de aforo y que han sido responsables de que ahora cuatro provincias de la región (Puno, Melgar, San Román y Yunguyo) hayan ingresado a riesgo extremo.

